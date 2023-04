Ada 12 Negara Disebut dalam Dokumen Pentagon yang Bocor, Siapa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Kebocoran dokumen rahasia militer Amerika Serikat (AS) memperlihatkan pendapat mereka tentang negara lain dalam perang Rusia-Ukraina.Sebagian besar memang berfokus pada perang Ukraina, dan penilaian jujur AS mengenai kemampuan militer Ukraina dan Rusia.Namun, negara-negara yang termasuk dalam dokumen berkisar jauh di luar peserta langsung dalam konflik, dengan menyebutkan raksasa geopolitik seperti Tiongkok dan negara-negara kecil seperti Haiti.Negara apa saja yang ada dalam dokumen tersebut? Simak artikel berikut ini yang dikutip dari Washington Post, Kamis, 13 April 2023.Sebagai negara target perang Rusia, nama Ukraina masuk dalam daftar dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut membahas kekuatan militer Ukraina setelah satu tahun pertempuran sengit, menunjuk ke titik lemah dalam pertahanan udara Ukraina dan potensi masalah pasokan amunisi."Kemampuan Ukraina dalam menyediakan pertahanan udara jarak menengah untuk melindungi (garis depan) akan sangat kurang pada 23 Mei," ucap salah satu penilaian dokumen tersebut oleh Staf Gabungan Kementerian Pertahanan AS.Ukraina dinilai dapat menahan dua hingga tiga gelombang dari rudal dan drone Rusia.Laporan lain dari awal Februari yang diberi label "rahasia besar" menawarkan penilaian suram atas serangan balasan musim semi yang direncanakan Ukraina. Dokumen ini memperingatkan kemungkinan akan menghasilkan "pencapaian teritorial sederhana" yang "jauh dari" tujuan awal Kyiv.Pejabat Ukraina secara terbuka meremehkan kebocoran tersebut. Namun, secara pribadi, beberapa orang marah karena kerentanan yang dibagikan dengan Amerika Serikat sekarang menjadi milik umum.Penilaian tentang Rusia masuk dalam dokumen karena merupakan pelaku perang. Disebutkan bahwa komunitas intelijen AS menyusup ke militer Rusia hingga tingkat yang cukup besar.Dalam beberapa kasus, AS telah memperingatkan akan serangan mendatang dari Rusia. Yang menurut dokumen mengacu pada perencanaan internal oleh badan intelijen militer Rusia (GRU) dan grup Wenger, tentara bayaran Rusia.Sebuah laporan menyatakan bahwa sebuah jet tempur Rusia hampir menembak jatuh sebuah pesawat pengintai Inggris pada 29 September di lepas pantai Krimea, sebuah insiden yang bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada yang diakui secara publik pada saat itu dan cocok dengan pola pelecehan oleh angkatan udara Rusia di daerah tersebut.Rusia telah mulai menganalisis dokumen tersebut, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin lalu. "Dokumen ini tampaknya cukup menarik," sambungnya.Beberapa blogger militer pro-Rusia telah memperingatkan agar tidak terlalu banyak membaca kebocoran tersebut, dengan alasan tanpa bukti bahwa itu bisa menjadi kampanye disinformasi AS.Dokumen tersebut mencakup analisis tentang berbagai risiko yang ditimbulkan oleh Tiongkok, termasuk kesediaan Beijing mengirim bantuan mematikan di Rusia. Dibahas pula soal rincian uji coba senjata hipersonik eksperimental yang dilakukan oleh Tiongkok pada Februari lalu.Satu penilaian yang diterbitkan dalam bocoran tersebut mengatakan, serangan Ukraina di tanah Rusia menggunakan persenjataan NATO dapat menarik Beijing ke dalam perang.Dikatakan bahwa serangan Ukraina pada target strategis yang signifikan di Rusia, dapat bertindak sebagai “pembenaran lebih lanjut Tiongkok untuk mengirim bantuan mematikan” ke Moskow.Yang lain termasuk rincian tes yang dilakukan oleh Beijing dari salah satu rudal eksperimental canggihnya, kendaraan luncur hipersonik DF-27, pada 25 Februari. Disebutkan kendaraan itu terbang selama 12 menit melintasi 2.100 kilometer dan memiliki “kemungkinan tinggi” untuk menembus sistem pertahanan rudal balistik AS.Salah satu bagian dari dokumen yang bocor mengatakan, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace telah menugaskan kementeriannya mengeksplorasi rencana untuk mengerahkan salah satu dari dua kapal induk angkatan lautnya ke Indo-Pasifik, kemungkinan bekerja sama dengan sekutu Asia atau Amerika Serikat. Dokumen tersebut mempertimbangkan potensi reaksi negatif dari Beijing.Dokumen lain mengatakan, sebuah perusahaan teknik yang didukung negara sedang dalam negosiasi pada 2022 dengan pemerintah Nikaragua untuk pengembangan pelabuhan laut dalam yang menimbulkan kekhawatiran militer."Pemerintah Nikaragua mungkin akan mempertimbangkan untuk menawarkan akses angkatan laut Beijing sebagai imbalan atas investasi ekonomi," sambung dokumen itu.Informasi lain yang dibagikan dalam bocoran termasuk rincian kapal perang Tiongkok yang baru disertifikasi dan peluncuran roket pada Maret yang mengirimkan dua satelit yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemetaan militer Beijing."Tiongkok berkomitmen untuk pembicaraan damai dan penyelesaian politik di Ukraina, dan tidak pernah memasok senjata ke kedua sisi konflik, serta tidak dapat memverifikasi keakuratan informasi tentang uji terbang," ujar Hesong Shao, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington.Satu dokumen tertanggal 17 Februari merangkum percakapan antara Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan pejabat militer senior Mesir yang merujuk rencana untuk memasok Rusia dengan peluru artileri dan bubuk mesiu. Dalam dokumen tersebut, Sisi menginstruksikan para pejabat untuk merahasiakan produksi dan pengiriman roket “untuk menghindari masalah dengan Barat.”Dokumen tersebut mengutip seseorang yang diidentifikasi sebagai Salah al-Din yang mengatakan, "Ia akan memerintahkan orang-orangnya untuk bekerja shift jika perlu karena setidaknya itulah yang dapat dilakukan Mesir untuk membalas Rusia atas bantuan yang tidak ditentukan sebelumnya."Dokumen tersebut tidak menjelaskan apa bantuan Rusia sebelumnya.Iran telah lama menjadi target utama spionase AS, dan CIA telah mencatat keberhasilan penting dalam menembus program nuklir dan aparat keamanan negara itu di masa lalu.Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa badan-badan AS secara rutin memantau setidaknya beberapa aktivitas senjata rahasia Iran, serta pertimbangan internal oleh pejabat tinggi Iran.Satu laporan dengan label sangat rahasia menggambarkan apa yang tampaknya merupakan diskusi pribadi di antara para pemimpin senior Iran tentang bagaimana mengatur kunjungan yang akan datang oleh Rafael Mariano Grossi, kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA).Grossi melakukan perjalanan ke Iran sebagian untuk menghadapi pejabat Iran atas apa yang dicurigai IAEA sebagai fasilitas yang tidak diumumkan di mana penelitian senjata nuklir terjadi di masa lalu. Sebuah dokumen terpisah, bersumber dari komunikasi yang dicegat dan foto satelit, menjelaskan persiapan lanjutan oleh Iran untuk peluncuran luar angkasa.Dokumen tersebut mengisyaratkan pemantauan AS terhadap IAEA itu sendiri, sebagai cara lebih lanjut untuk mendapatkan wawasan tentang upaya nuklir Iran. Kebocoran intelijen sebelumnya telah mengkonfirmasi pemantauan rutin AS terhadap organisasi internasional seperti PBB dan IAEA serta kedutaan asing.Sebuah "Pembaruan Intelijen Pusat Operasi CIA" yang termasuk dalam kebocoran tersebut mengatakan bahwa Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai salah satu dari "tiga musuh utama" partainya selama sesi strategi politik pada 22 Februari.Komentar tersebut “merupakan eskalasi tingkat retorika anti-Amerika dalam wacananya.”Pemimpin populis sayap kanan itu telah meningkatkan pernyataan publik anti-Amerikanya sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, secara teratur mengungkapkan kekagumannya pada mantan presiden Donald Trump.Dalam unggahan pertamanya di Twitter setelah bergabung dengan platform jejaring sosial tersebut tahun lalu, Orban menyebut "teman baiknya" Trump. Dalam sebuah pembicaraan beberapa hari kemudian, pemimpin Hungaria menggambarkan Trump sebagai satu-satunya “harapan untuk perdamaian” di Ukraina.Pemerintah Serbia menolak klaim bahwa mereka telah mengirim senjata ke Ukraina dan menggandakan kebijakannya untuk tidak terlibat dalam perang. Awal pekan ini, dokumen intelijen AS yang bocor tampaknya menunjukkan bahwa negara Balkan itu memberikan bantuan mematikan ke Kyiv.“Serbia belum mengirim senjata apapun ke Ukraina dan semua tuduhan yang dipublikasikan tentang topik itu adalah rumor palsu,” kata Menteri Pertahanan Serbia Milos Vucevic dalam sebuah pernyataan.“Seseorang jelas bertujuan untuk menyeret Serbia ke dalam konflik itu,” sambungnya.Satu dokumen melaporkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pada awal Maret “bergulat” dengan permintaan AS agar negara itu mengirim amunisi artileri ke Ukraina. Seoul khawatir permintaan itu dapat membuat Moskow marah, kata laporan itu, mengutip sinyal intelijen.Korea Selatan meremehkan kebocoran tersebut, dengan wakil penasihat keamanan nasional Kim Tae-hyo menyatakan, Washington dan Seoul "memiliki penilaian bersama bahwa banyak informasi yang diungkapkan telah diubah".Dalam pernyataan terpisah, kantor Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa tuduhan pelanggaran penyadapan sama sekali tidak benar dan meminta tanggapan yang tepat dari AS tentang kebocoran.Israel juga disebutkan dalam dokumen tersebut. Satu laporan mengatakan bahwa pada bulan Februari, para pemimpin senior layanan mata-mata Mossad “menganjurkan pejabat Mossad dan warga Israel untuk memprotes tindakan Israel yang baru, yang mengusulkan perbaikan yudisial.Sebagai tanggapan, pemerintah Israel mengeluarkan pernyataan yang menekankan netralitas politik tradisional dari dinas intelijen."Mossad dan personel seniornya sama sekali tidak terlibat dalam masalah demonstrasi dan berdedikasi pada nilai pelayanan kepada negara yang telah memandu Mossad sejak didirikan," bunyi pernyataan itu.Satu laporan menunjukkan bahwa Turki, sekutu NATO, didekati oleh Wagner untuk membantu mendapatkan pasokan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa perwakilan Wagner "bertemu dengan kontak Turki untuk membeli senjata dan peralatan dari Turki untuk upaya Vagner di Mali dan Ukraina", menggunakan variasi ejaan nama grup.Tidak jelas berapa banyak yang mungkin diketahui Turki tentang upaya tersebut dan apakah mereka telah menyelesaikannya.Dokumen tersebut mengatakan bahwa Zarya, sebuah kelompok peretas pro-Rusia, membagikan tangkapan layar pada 25 Februari dengan seorang perwira yang mengaku dari badan intelijen Rusia FSB di mana mereka mengklaim telah memperoleh akses ke infrastruktur gas Kanada dan dapat, antara lain, memulai sebuah penutupan darurat dari lokasi distribusi gas.FSB percaya "operasi yang sukses" akan menyebabkan ledakan, menurut dokumen tersebut.Tidak jelas apakah ledakan seperti itu telah terjadi. Enbridge, utilitas gas alam terbesar di Kanada, Senin mengatakan bahwa itu tidak diserang atau dikompromikan.Laura Payton, juru bicara Communications Security Establishment, badan kriptologi Kanada, tidak mengomentari apakah telah terjadi serangan terhadap infrastruktur gas atau apakah langkah-langkah telah diambil untuk mencegah insiden semacam itu. intelijen."Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan, tidak ada kerusakan fisik pada infrastruktur energi Kanada setelah serangan dunia maya."Salah satu dokumen yang bocor mengatakan bahwa rekanan Wagner Group memiliki rencana pada akhir Februari untuk melakukan perjalanan "diam-diam" ke Haiti untuk menilai potensi kontrak dengan pemerintah untuk melawan geng yang menguasai sebagian besar ibu kota dan yang telah membunuh dan menculik ribuan orang.Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry meminta pengerahan pasukan keamanan asing untuk membendung kekerasan geng, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya belum tertarik untuk memimpinnya. Idenya kontroversial di negara dengan sejarah intervensi asing yang mendestabilisasi.Jean-Junior Joseph, juru bicara pemerintah, membantah bahwa pemerintah Henry telah menghubungi Grup Wagner atau mengadakan pertemuan dengan rekanannya. Gary Desrosiers, juru bicara polisi, mengatakan dia tidak mengetahui adanya pertemuan antara Grup Wagner dan polisi.