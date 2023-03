Rendang Goes to Europe: Dubes RI Apresiasi RM Padang Payakumbuah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Jakarta: Duta Besar LBBP RI untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta, memenuhi undangan acara peresmian pembukaan gerai ke-4 Rumah Makan Padang Payakumbuah di wilayah Bintaro Jakarta.Arief Muhammad, pemilik Payakumbuah dan pembuat konten terkenal Indonesia, mengatakan bahwa rumah makannya berbeda dengan RM Padang kebanyakan."Bumbu kunci didatangkan dari Padang langsung, dengan lahan tanam sendiri. Tujuannya agar makanan yang disajikan sangat otentik, seperti ada di kampoang," kata Arief.Dalam kesempatan tersebut, Dubes Iwan sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas dibukanya cabang ke-4 Payakumbuah. "Anak muda berprestasi dan sukses menjadi inspirasi anak bangsa lainnya," ungkapnya, dalam keterangan tertulis KBRI Sofia yang diterima Medcom.id, Minggu, 5 Maret 2023.Sembari menikmati hidangan Padang, Dubes Iwan juga bercerita mengenai pembukaan pabrik Rendang di Plovdiv, Bulgaria. "Kerja sama B2B Indonesia-Bulgaria ini sejalan dengan program Indonesian Spice up the world (ISUTW) yang dicanangkan oleh Pemerintah RI," kata Dubes Iwan.Dubes Iwan bersama Arief Muhammad di RM Payakumbuah. (KBR Sofia)Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa uji coba pertama produksi rendang di Bulgaria telah sukses dilaksanakan pada Oktober 2022. Di tahun 2023 ini, KBRI Sofia akan segera meluncurkan hasil akhir produknya untuk pasar Eropa bekerja sama dengan perusahaan retail terbesar di Bulgaria #RendangGoestoEurope.Arief Muhammad mengapresiasi upaya Dubes Iwan yang telah mengangkat Padang melalui rendang, dan menyampaikan keinginannya untuk dilibatkan dalam progam Rendang Goes toEurope."Wah, itu mimpi kita banget, Pak Dubes. Untuk RM Padang Payakumbuah bisa go internasional," ujar Arief, mengharapkan kemungkinan ada cabang Payakumbuah di Bulgaria.Dubes Iwan menikmati masakan Padang di RM Payakumbuah. (KBRI Sofia)Dubes Iwan menyampaikan bahwa kesempatan bekerja sama masih sangat terbuka lebar. Usaha bersama seluruh lini perlu dilakukan dalam diplomasi ekonomi demi memastikan dampak yang lebih substansial."Peluang go internasional dan ekspansi bisnis terbuka untuk siapa saja guna menghidupkan perekonomian domestik, dan sebagai salah satu aktor diplomasi ekonomi, juga diplomasi gastronomi tentunya," sebut Dubes Iwan.Menanggapi hal ini, Arief Muhammad menyampaikan rencana berkunjung ke Bulgaria dalam waktu dekat untuk menjajaki potensi besar tersebut serta mendukung program "Rendang Goes to Europe" yang dicanangkan Dubes Iwan.RM. Padang Payakumbuah berdiri sejak 2022, dan saat ini telah memiliki empat cabang di Jakarta dan Tangerang Selatan. Menu spesialnya adalah dendeng bumbu ijo yang dimasak dengan minyak kelapa asli, telur barendo, dan ikan asap balado."Ikan asap dan sup duriannya juara! Sukses terus untuk Mas Arief dan Payakumbuah, ditunggu di Bulgaria!" pungkas Dubes Iwan mengakhiri kunjungannya.Baca juga: Keren! Promosi Indonesia Mejeng di Halte Bus Kota Sofia Bulgaria