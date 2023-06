Pesawat Dicegat Jet Tempur, Menlu AS Desak Tiongkok Buka Komunikasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Stockholm: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Rabu 31 Mei 2023 meminta Tiongkok untuk menyetujui komunikasi yang lebih besar setelah insiden jet tempur.Militer AS mengatakan bahwa seorang pilot pesawat tempur Tiongkok terbang secara agresif minggu lalu di dekat pesawat pengintai AS di atas Laut China Selatan. Beijing menyalahkan "provokasi" AS atas episode tersebut.Pentagon juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu menolak pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ketika keduanya berada di Singapura minggu ini untuk Dialog Shangri-La. Dialog itu dilakukan secara tahunan.Blinken mengatakan bahwa pesawat AS terbang di wilayah udara internasional dalam misi rutin."Ada serangkaian tindakan yang ditujukan tidak hanya kepada kami tetapi juga negara lain dalam beberapa bulan terakhir," kata Blinken kepada wartawan dalam kunjungan ke Swedia, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 1 Juni 2023.“Saya pikir itu hanya menggarisbawahi mengapa sangat penting bahwa kita memiliki jalur komunikasi reguler dan terbuka, termasuk antara menteri pertahanan kita,” ucap Blinken."Hal yang paling berbahaya adalah tidak berkomunikasi dan akibatnya terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi," tegas Blinken."Dan seperti yang kami katakan berulang kali, meskipun kami memiliki persaingan nyata dengan Tiongkok, kami juga ingin memastikan hal itu tidak mengarah ke konflik dan titik awal terpenting untuk itu adalah jalur komunikasi reguler,” imbuhnya.Blinken membatalkan perjalanan ke Beijing pada Februari setelah Amerika Serikat mengatakan pihaknya melihat balon pengintai dari Tiongkok di atas daratan AS.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id