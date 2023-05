Panas di Udara! Jet Tempur Tiongkok Cegat Pesawat Mata-Mata AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Sebuah jet tempur Tiongkok melakukan "manuver agresif yang tidak perlu" saat mencegat pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) di wilayah udara internasional di atas Laut China Selatan pekan lalu. Hal tersebut dipastikan militer AS dalam sebuah pernyataan.Pesawat tempur J-16 milik TIongkok memotong tepat di depan hidung pesawat pengintai RC-135 Rivet Joint AS pada 26 Mei. Hal itu memaksa pesawat AS untuk terbang melalui turbulensi bangun dari pesawat pencegat.Dalam video insiden yang dirilis oleh militer AS, turbulensi terlihat karena mengganggu pesawat AS di sepanjang jalur penerbangannya.RC-135 sedang melakukan "operasi aman dan rutin" di wilayah udara internasional, kata Komando Indo-Pasifik AS.“Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi – dengan aman dan bertanggung jawab – di mana pun hukum internasional mengizinkan, dan Pasukan Gabungan Indo-Pasifik AS akan terus terbang di wilayah udara internasional dengan memperhatikan keselamatan semua kapal dan pesawat di bawah hukum internasional,” kata pernyataan dari INDOPACOM, seperti dikutip CNN, Rabu 31 Mei 2023.Pencegatan itu dilakukan di tengah hubungan yang tegang antara kedua negara menyusul perjalanan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi ke pulau berpemerintahan sendiri Taiwan Agustus lalu dan keputusan AS untuk menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok yang transit di situs militer AS yang sensitif pada Februari.AS sedang mencari untuk mengatur kunjungan pejabat tinggi ke Negeri Tirai Bambu oleh pejabat senior untuk terlibat kembali dengan Beijing pada masalah substantif tetapi kemarin Pentagon mengatakan Tiongkok telah menolak proposal Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu di Shangri-La Forum Keamanan Dialog di Singapura minggu ini.Pencegatan itu mirip dengan pertemuan lain antara pesawat militer AS dan Tiongkok pada akhir Desember. Sebuah jet tempur Angkatan Laut China J-11 mencegat RC-135 Rivet Joint lainnya di atas Laut China Selatan dalam apa yang disebut AS sebagai "manuver tidak aman".“Pesawat tempur Tiongkok datang dalam jarak enam meter dari hidung pesawat mata-mata AS, memaksa pesawat AS yang lebih besar dan lebih berat untuk melakukan manuver mengelak,” kata Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) pada saat itu.Video INDOPACOM dari insiden tersebut menunjukkan J-11 terbang dari hidung RC-135. J-11 tampak bergeser lebih dekat ke jet AS sebelum kedua pesawat itu bergerak menjauh.AS telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah penyadapan udara berisiko yang dilakukan oleh pesawat Tiongkok, menurut INDOPACOM.Pesawat Tiongkok lebih agresif, semakin dekat dengan pesawat AS dan sekutu, memicu kekhawatiran tentang potensi insiden atau kesalahan perhitungan yang tidak aman.Selama beberapa tahun terakhir, Laut Cina Selatan telah muncul sebagai titik api potensial utama di Asia Pasifik.Jalur air strategis itu tidak hanya memiliki sumber daya ikan, minyak, dan gas yang sangat besar, tetapi sekitar sepertiga dari pengiriman global melewatinya - bernilai sekitar USD5,2 triliun pada tahun 2016, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional 'China Power Project’.Tiongkok mengklaim yurisdiksi bersejarah atas hampir keseluruhan laut yang luas itu, dan sejak 2014 telah membangun terumbu karang kecil dan gundukan pasir menjadi pulau-pulau buatan yang dibentengi dengan rudal, landasan pacu, dan sistem senjata – yang memicu protes dari penggugat lainnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id