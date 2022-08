Peragaan Busana Tenun Indonesia Warnai Peringatan HUT ke-77 RI di Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Dalam rangka perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun ini, KBRI Moskow menggelar acara peragaan busana (fashion show) yang menghadirkan desainer muda berbakat Indonesia, Adrie Basuki, Pemenang 1 Lomba Perancang Mode – Jakarta Fashion Week 2022, pada 18 Agustus 2022 di Moskow, Federasi Rusia.Dalam peragaan busana pertamanya di luar negeri kali ini, Adrie Basuki juga turut memperkenalkan karya kolaborasinya dengan merek sepatu legendaris Indonesia, Buccheri."Saya sangat bersyukur untuk acara di Moskow, mendapatkan dukungan penuh dari Buccheri, yang merupakan salah satu perintis pembuat sepatu berkualitas di Indonesia," ujar Adrie, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Kamis, 25 Agustus 2022."Acara di Moskow ini juga merupakan sebuah misi Indonesia dengan semangat optimistis memperkenalkan berbagai karya anak bangsa di luar negeri," tambahnya.Peragaan busana bertajuk Independence Fashion Show "Sustainable Fashion, Empowering Women" menampilkan 22 koleksi ready to wear dari Adrie Basuki yang dibawakan oleh model-model profesional asal Rusia. Acara diselenggarakan dengan mengusung konsep outdoor show di Taman Gedung KBRI Moskow, yang merupakan taman bersejarah yang pernah menjadi lokasi perayaan hari ulang tahun Presiden pertama RI, Bapak Ir. Soekarno pada tahun 1960, yang juga dihadiri Perdana Menteri Rusia saat itu, Nikita Khruschev.Adrie Basuki merupakan talenta baru dalam kancah mode Indonesia yang memiliki ciri khas mengkombinasikan kain wastra tradisional Indonesia dengan berbagai elemen dan sentuhan modern yang sesuai dengan tren saat ini, dengan mengusung brand DNA "proud of Indonesian Fabric, Sustainable Process and Empowering Women."Adrie Basuki menuturkan bahwa koleksi yang dipersembahkan untuk show di Moskow dipersiapkan secara khusus selama kurang lebih 3 bulan dengan mengeksplorasi 4 jenis kain Tenun Indonesia yaitu: Tenun Baduy, Tenun Lurik, Tenun Jepara dan Tenun Makassar."Semangat keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability) dan pemberdayaan perempuan (women empowerment), dituangkan dalam koleksi yang diproduksi melalui metode Zero Waste Process, dengan menggunakan teknik patchwork dan signature recycle fabric yang dikerjakan oleh para pengrajin perempuan di Rumah Tangan Unik by AdrieBasuki," tutur Adrie.Acara peragaan busana mendapatkan sambutan meriah dari 152 orang undangan pecinta fashion yang hadir. Para undangan yang hadir adalah anggota dari International Women's Club Moscow (IWC) organisasi sosial para ekspatriat terkemuka di Moskow, para Duta Besar, istri Duta Besar serta diplomat-diplomat perempuan dari negara-negara sahabat, jurnalis dan warga Rusia Friends of Indonesia pencinta fashion."Seluruh tamu yang hadir sangat mengapresiasi karya yang dipersembahkan Adrie Basuki, khususnya filosofi dan cerita yang terkandung di dalamnya," kata Jose Tavares, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus , yang turut menyampaikan sambutan khusus sebelum pagelaran dimulai, bersama dengan Presiden IWC, Tobi Swabkah."Peragaan busana Adrie Basuki hari ini membuka banyak cakrawala baru bagi para tamu undangan yang hadir. Banyak sekali tamu yang khusus menghampiri saya dan mengungkapkan kekaguman mereka mengenai dinamisnya industri fashion di Indonesia yang terus berkembang tanpa meninggalkan elemen budaya yang kaya dan patut dilestarikan," sambungnya.Presiden IWC berkali-kali menyampaikan pujian kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow atas penyelenggaraan pagelaran busana."Kedutaan Indonesia sungguh sangat profesional dan penuh totalitas dalam menyelenggarakan acara hari ini. Kami semua terharu dan tidak menyangka. Rasanya seperti sedang menyaksikan gelaran fashion show yang biasanya hanya dapat disaksikan melalui tayangan televisi," ungkap Tobi Swabkah, yang juga merupakan istri dari Duta Besar Yordania untuk Federasi Rusia.Secara khusus, Presiden IWC sangat mengapresiasi tema yang diusung Adrie Basuki dalam karya-karyanya yang sejalan dengan semangat organisasi yang dipimpinnya, khususnya untuk terus mengedepankan pemberdayaan komunitas perempuan di Moskow."Hari ini kami IWC sangat senang mengetahui bahwa misi yang kami usung ternyata juga seiring dan telah bergulir di Indonesia melalui sosok muda dan kreatif seperti Adrie Basuki," sebut Tobi Swabkah.Anastasia ?lyamovskay?, seorang pencinta mode sekaligus jurnalis pada Sputnik News Agency yang merupakan kantor berita terkemuka Rusia menuturkan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya menyaksikan pagelaran busana karya perancang Indonesia."Karya yang ditampilkan sangat chic dan modern. Pelaksanaan peragaan busana Independence Fashion Show "Sustainable Fashion, Empowering Women" juga diikuti acara khusus bazar amal (charity bazaar) yang diprakarsai oleh IWC bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Moskow. Seluruh keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan bazar amal akan didonasikan kepada sejumlah mitra organisasi sosial IWC yang membutuhkan di Rusia.