CDC: Covid-19 Penyebab Kematian Tertinggi Ketiga di AS Sepanjang 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Covid-19 menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Amerika Serikat (AS) sepanjang 2021 setelah penyakit jantung dan kanker, menurut laporan terbaru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pada Jumat, 22 April.Dikutip dari Xinhua, Sabtu, 23 April 2022, laporan CDC menunjukkan bahwa kematian terkait usia tua di AS meningkat hampir satu persen di tahun 2021 dibanding periode sama pada 2020.Masih dari laporan CDC, rata-rata kematian tertinggi di seantero negeri sepanjang 2021 berada di kalangan Amerika India atau Alaska non-Hispanik dan juga etnis Amerika Afrika non-Hispanik.Untuk tahun kedua, Covid-19 masih menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di AS setelah penyakit jantung dan kanker. Laporan CDC memberikan gambaran umum mengenai kematian di AS sepanjang 2021, termasuk perbandingan rata-rata kematian untuk semua penyebabnya dan yang diakibatkan Covid-19.Hasil dari studi CDC menyoroti pentingnya melakukan upaya yang lebih keras dalam mengimplementasikan intervensi efektif dalam menangani krisis kesehatan seperti Covid-19.Juli tahun lalu, CDC mengatakan bahwa 99,5 persen pasien yang meninggal akibat Covid-19 ternyata tidak divaksinasi. Namun angka kematian secara keseluruhan di AS perlahan menurun seiring meningkatnya vaksinasi.Januari lalu, CDC sempat mengubah panduannya terkait penggunaan masker untuk melindungi diri dari Covid-19. Kini, CDC mengimbau semua warga Amerika Serikat (AS) untuk sebisa mungkin menggunakan "masker paling protektif."CDC merekomendasikan beberapa tipe masker yang dinilai memberikan cukup perlindungan terhadap Covid-19 dan varian-variannya, termasuk Omicron."Masyarakat dapat memilih respirator seperti N95 atau KN95," ujar CDC. Rekomendasi ini menyingkirkan kekhawatiran warga AS mengenai minimnya pasokan beberapa tipe masker seperti N95.Baca: CDC Imbau Warga AS Sebisa Mungkin Gunakan Masker Paling Protektif