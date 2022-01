CDC Imbau Warga AS Sebisa Mungkin Gunakan Masker Paling Protektif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengubah panduannya terkait penggunaan masker untuk melindungi diri dari Covid-19. Kini, CDC mengimbau semua warga Amerika Serikat ( AS ) untuk sebisa mungkin menggunakan "masker paling protektif."Dikutip dari laman Al Jazeera, Sabtu, 15 Januari 2022, CDC merekomendasikan beberapa tipe masker yang dinilai memberikan cukup perlindungan terhadap Covid-19 dan varian-variannya, termasuk Omicron."Masyarakat dapat memilih respirator seperti N95 atau KN95," ujar CDC. Rekomendasi ini menyingkirkan kekhawatiran warga AS mengenai minimnya pasokan beberapa tipe masker seperti N95.Jumat kemarin, AS mencatat sekitar 780 ribu kasus Covid-19 dengan 1.800-an kematian. Angka kasus dan kematian harian ini masih menjadi yang tertinggi di dunia.Meski angkanya jauh meninggalkan negara-negara lain, data terbaru dari otoritas kesehatan New York dan kota-kota besar lainnya memperlihatkan terjadinya tren penurunan infeksi harian Omicron. Omicron , varian Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan tahun lalu, telah menyebar ke lebih dari 100 negara. Di AS, Omicron telah menjadi varian dominan yang jumlahnya melampaui Delta dan varian-varian lainnya.Desember lalu, penasihat Medis Utama Gedung Putih di Amerika Serikat (AS), Anthony Fauci, mengatakan bahwa saat ini varian Omicron tengah "mengamuk di seluruh dunia."Fauci, pakar penyakit menular terkemuka AS, mengatakan kepada media NBC, bahwa "masalah sebenarnya" bagi jaringan rumah sakit AS adalah bahwa, "ada begitu banyak orang di negara ini yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tapi mereka belum melakukannya."Ia menilai orang-orang yang telah divaksinasi lengkap dan mendapat booster seharusnya baik-baik saja di tengah musim dingin tahun ini, dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan seperti mengenakan masker di tempat ramai, termasuk bandara.Ancaman peningkatan infeksi dapat memperburuk masalah rantai pasokan dan inflasi bahan bakar yang dihadapi AS.Baca: Anthony Fauci: Varian Omicron 'Mengamuk' di Seluruh Dunia