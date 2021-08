Kathy Hochul Jadi Gubernur New York Gantikan Andrew Cuomo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kathy Hochul resmi menjadi Gubernur New York pada Selasa dini hari, 24 Agustus 2021, usai mundurnya Andrew Cuomo yang tersandung kasus pelecehan seksual. Hochul akan meneruskan jalannya kepemimpinan di negara bagian New York, Amerika Serikat, yang sempat teralihkan oleh kasus Cuomo.Hochul, seorang politikus perempuan asal Partai Demokrat, dilantik dalam sebuah seremoni singkat dan tertutup di kantor gubernur.Dilansir dari laman NTD, pelantikan disaksikan ketua hakim New York, Janet DiFiore.Cuomo resmi menanggalkan posisinya sebagai Gubernur New York pada Selasa dini hari, dua pekan usai dirinya mengumumkan pengunduran diri. Ia memiih opsi resign ketimbang harus membela dirinya dalam pertarungan pemakzulan.Surat pengunduran diri sudah diserahkan Cuomo kepada jajaran dewan dan senat AS pada Senin malam.Di hari terakhirnya sebagai gubernur, Cuomo merilis ucapan selamat tinggal yang sudah direkam sebelumnya. Ia membela rekam jejaknya selama ini sebagai gubernur New York, dan menggambarkan dirinya sebagai korban dari "kegilaan media."Setelah pelantikan singkat di New York, Hochul dijadwalkan mengikuti seremoni pelantikan di Gedung Capitol. Nantinya ia akan bertemu jajaran legislatif dan menyampaikan pidato perdananya pada Selasa petang.Baca: Meski Mundur, Gubernur New York Bantah Lakukan Pelecehan Seksual (WIL)