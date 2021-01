Populer Internasional: Trump dan Air Force One Hingga Pelantikan Joe Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menikmati perjalanan terakhirnya bersama pesawat kepresidenan Air Force One. Trump menumpang pesawat itu ketika bertolak ke Florida.Trump tidak menghadiri pelantikan Presiden Joe Biden pada 20 Januari. Dia justru memilih ke resor miliknya, Mar-a-Lago di Florida.Berita itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom, selain dengan beberapa berita lainnya.Kabar lain yang menjadi berita terpopuler adalah Jack Ma yang kembali muncul setelah tiga bulan menghilang. Diikuti dengan Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden AS setelah dilantik.Berikut lebih lengkap mengenai berita terpopuler Internasional Medcom: Donald Trump cukup beruntung mendapatkan kesempatan terbang dengan Air Force One untuk terakhir kalinya. Fasilitas penerbangan Presiden Amerikan Serikat (AS) itu dipakai Trump menuju Palm Beach, Florida, Rabu 20 Januari 2021.Menulik CNN, Trump menumpang Air Force One menuju rumah mewahnya yang tersohor, Mar-a-Lago. Dia terbang dari pangkalan udara militer AS, Joint Base Andrews, usai memberikan pernyataan terakhirnya sebagai panglima tertinggi.Trump memang telah merencanakan meninggalkan Washington lebih awal. Sejak pekan lalu, Trump menegaskan tak akan menghadiri upacara pelantikan Bagaimana reaksi Donald Trump? Selanjutnya di sini. Setelah lebih dari tiga bulan menghilang, bos Alibaba Group, Jack Ma akhirnya kembali menunjukkan batang hidungnya.Dilansir dari Reuters, Jack Ma kembali muncul lewat konferensi video bersama 100 guru yang berasal dari berbagai daerah di Tiongkok pada Rabu (20/1/2021).Dalam video berdurasi 50 detik, Ma mengenakan pakaian berwarna navy dan berbicara singkat di depan kamera dengan ruangan yang berlatar belakang sebuah lukisan. Tidak disebutkan di mana ia berada. Dalam video tersebut, Ma menyampaikan sambutan kepada guru penerima penghargaan Jack Ma Rural Teachers Award.