Populer Internasional: Rusia Peringatkan Putus Hubungan Diplomatik AS-Rusia hingga China Eastern Jatuh

1. Rusia Peringatkan Hubungan Diplomatik dengan AS Bisa Terputus Sepenuhnya

2. Tiongkok Akan Tawarkan Ukraina Lebih Banyak Bantuan Kemanusiaan

Moskow: Rusia memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan ‘nota protes’ atas pernyataan Presiden AS Joe Biden atas invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa hubungan kedua negara bisa terputus sepenuhnya karena ucapan Biden dan juga langkah-langkah yang diambil AS terkait konflik bersenjata di Ukraina.Peringatan Rusia kepada Amerika Serikat ini ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom ditambah dengan kabar mengenai Tiongkok akan tawarkan Ukraina lebih banyak bantuan kemanusiaan.Kemudian ditambah lagi dengan pesawat China Eastern Airlines yang jatuh dilaporkan berusia 6 tahun. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Rusia memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan "nota protes" atas pernyataan Presiden AS Joe Biden atas invasi Rusia ke Ukraina Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa hubungan kedua negara bisa terputus sepenuhnya karena ucapan Biden dan juga langkah-langkah yang diambil AS terkait konflik bersenjata di Ukraina."Ditekankan bahwa pernyataan presiden Amerika, yang tidak selayaknya diucapkan seorang negarawan, berpotensi membuat hubungan Rusia-Amerika berakhir," ujar pernyataan Kemenlu Rusia, dikutip dari The Hill, Senin, 21 Maret 2022.Seperti apa peringatan dari Rusia? Simak tautan ini Tiongkok telah memutuskan untuk menawarkan Ukraina lebih banyak bantuan kemanusiaan senilai 10 juta yuan atau setara Rp22,5 miliar. Rencana ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin, 21 Maret 2022.