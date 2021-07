Ratu Belanda Sebut RI Bisa Jadi Model Kemajuan Ekonomi untuk Negara Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas isu financial inclusion dengan Ratu Maxima. Ratu Belanda itu merupakan Penasehat Khusus Sekjen PBB mengenai isu Financial Inclusion dan Honorary Presiden of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion.Retno menyampaikan, sepanjang 2020 Indonesia telah mencapai kemajuan inklusivitas keuangan."Indeks inklusivitas keuangan Indonesia telah mencapai 81 persen pada 2020 dibandingkan dengan 76 persen pada 2019," ucap Retno dalam jumpa pers virtual, Kamis, 1 Juli 2021.Retno juga menyampaikan data OJK pada 2019 yang terus mengalami kemajuan. Menurutnya, capaian tersebut diakui Ratu Belanda itu dan dianggap sebagai model untuk membagikan pengalaman ke negara lain.Keduanya juga membahas mengenai peran perempuan dalam ekonomi."Perhatian perlu diberikan bagi perempuan dalam isu financial inclusion dan juga digital ekonomi," seru Retno.Dalam kunjungannya ke Belanda, Retno juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Menteri Luar Negeri Belanda yang baru, Sigrid Kaag.Belanda merupakan salah satu mitra ekonomi Indonesia terpenting di Uni Eropa. Pada 2019, Belanda adalah negara tujuan ekspor RI terbesar di Eropa dengan nilai sekitar USD3,2 miliar atau sekitar Rp46,5 triliun.(FJR)