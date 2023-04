Didakwa saat Sidang, Penyebar Dokumen Rahasia AS dapat Dukungan Ayah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boston: Seorang anggota Garda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang menjadi otak kebocoran dokumen rahasia akhirnya didakwa pada Jumat 14 April 2023. Dalam ruang sidang terdengar suara teriakan sang ayah memberikan dukungan kepada putranya.Apa yang dilakukan oleh Jack Teixeira dianggap sebagai kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat yang paling merusak selama satu dekade. Karenanya pemerintah mengisyaratkan bahwa mereka bermaksud untuk membuat contoh dari pemain berusia 21 tahun itu.Teixeira ditangkap pada Kamis 13 April 2023 setelah penyelidikan selama seminggu atas kebocoran dokumen yang mengungkapkan kekhawatiran AS atas kemampuan Ukraina untuk menangkis invasi Rusia. Dokumen juga menunjukkan bahwa Washington telah memata-matai sekutu Israel dan Korea Selatan.Ini adalah pelanggaran terbesar sejak pembuangan dokumen Badan Keamanan Nasional tahun 2013 oleh Edward Snowden, dan menimbulkan pertanyaan sulit atas akses pejabat junior Teixeira ke rahasia tingkat tinggi.Teixeira, yang mengenakan terusan krem dan tampak murung pada penampilan pengadilan pertamanya di Boston, didakwa dengan "penyimpanan dan pengiriman informasi pertahanan nasional tanpa izin".Dia juga dituduh melakukan "penghapusan dan penyimpanan dokumen atau materi rahasia secara tidak sah".Kasus yang diarahkannya memberikan ancaman hukuman penjara masing-masing 10 tahun dan lima tahun.Pada suatu saat selama sidang singkat, ayahnya berteriak: "Kami mencintaimu, Jack."Teixeira menjawab: "Aku juga mencintaimu, Ayah."Dia tidak diharuskan untuk mengajukan pembelaan dan ditahan sambil menunggu sidang penahanan yang ditetapkan untuk Rabu depan.Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan ada "hukuman yang sangat serius" terkait dengan kejahatan tersebut."Orang-orang yang menandatangani perjanjian untuk dapat menerima dokumen rahasia mengakui pentingnya keamanan nasional untuk tidak mengungkapkan dokumen tersebut, dan kami bermaksud untuk mengirimkan pesan betapa pentingnya keamanan nasional kami," tambah Garland, seperti dikutip AFP, Sabtu 15 April 2023.Presiden AS Joe Biden mengatakan di Irlandia, di mana dia melakukan lawatan bahwa telah memerintahkan Pentagon "untuk memastikan mereka sampai ke akar mengapa (Teixeira) memiliki akses di tempat pertama, nomor satu, dan nomor dua, untuk fokus secara luas pada sejauh mana itu semua terjadi."Teixeira diduga memposting dokumen tersebut, beberapa tertanggal awal Maret, ke grup obrolan pribadi di platform media sosial Discord.The New York Times melaporkan bahwa Teixeira adalah pemimpin grup bernama Thug Shaker Central dan dilaporkan memposting dokumen dengan nama panggilan "OG".Dia pertama kali menulis isi dokumen rahasia untuk dibagikan kepada kelompok tersebut tetapi kemudian mulai mengambil foto, memberi tahu anggota lain untuk tidak membagikannya, menurut surat pernyataan pengadilan oleh agen FBI yang dirilis Jumat.Beberapa dokumen kemudian muncul di situs lain, termasuk Twitter, 4Chan, dan Telegram.Di antara pengungkapan baru dari dokumen tersebut, dinas intelijen AS mengetahui hingga empat balon mata-mata Tiongkok selain yang terlihat pada akhir Januari saat memasuki wilayah udara AS, kemudian melacak berlayar melintasi AS sebelum jet tempur menembak jatuhnya di atas Atlantik pada 4 Februari.Salah satu balon Tiongkok sebelumnya terbang di atas kapal induk AS dan kelompok serangnya dalam manuver di Pasifik.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id