Pertemuan Virtual Biden-Xi Direncanakan Berlangsung Minggu Depan

(JMS)

Washington: Pertemuan virtual yang direncanakan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping akan diadakan segera minggu depan. Ini merupakan upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua negara.Juru bicara Gedung Putih dan Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menolak untuk mengonfirmasi apakah pertemuan itu akan berlangsung minggu depan.Baca: Redakan Ketegangan, Biden dan Xi Jinping Disebut akan Buka Konsulat Pertukaran diplomatik AS yang agresif dengan Tiongkok di awal pemerintahan Biden membuat para sekutu bingung. Para pejabat AS percaya keterlibatan langsung dengan Xi adalah cara terbaik untuk mencegah hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia dari spiral menuju konflik.Kedua pihak mengatakan pada prinsipnya mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan virtual antara Biden dan Xi sebelum akhir tahun setelah pembicaraan di kota Zurich, Swiss bulan lalu antara penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dan diplomat top Tiongkok, Yang Jiechi.Sumber mengatakan bulan lalu bahwa, mengingat pembatasan covid-19 domestik Tiongkok dan keengganan Xi untuk bepergian, AS bermaksud untuk melakukan panggilan konferensi video pada November.Wakil Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean Pierre ditanya pada briefing pada Senin tentang waktu pertemuan virtual dan menegaskan kembali ada kesepakatan prinsip bagi Biden dan Xi untuk mengadakannya sebelum akhir tahun.“Diskusi tingkat kerja sedang dilakukan untuk mengkonfirmasi rincian, tetapi menolak untuk menawarkan secara spesifik,” ujar Pierre, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu 10 November 2021.Taruhan untuk pertemuan itu tinggi -,Washington dan Beijing telah berdebat tentang masalah dari asal mula pandemi hingga perluasan persenjataan nuklir Tiongkok,– tetapi tim Biden sejauh ini menetapkan harapan yang rendah untuk hasil tertentu.Para ahli percaya kedua belah pihak dapat berupaya mencapai kesepakatan untuk melonggarkan pembatasan visa untuk jurnalis masing-masing. Termasuk juga mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali konsulat di Chengdu dan Houston yang ditutup dalam perselisihan diplomatik pada 2020 dapat membantu meningkatkan suasana hati.Namun, pemerintahan Biden mengatakan bahwa kesepakatan tentang konsulat tidak dibahas sebelum pertemuan.Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan yang direncanakan adalah bagian dari upaya AS untuk secara bertanggung jawab mengelola persaingan dengan Tiongkok dan bukan tentang mencari hasil tertentu.