Manifesto Rasis Pemicu Penembakan Massal di Amerika Serikat

Buffalo: Penembakan di Buffalo, Amerika Serikat (AS) dilandasi motif rasisme. Pelaku berkulit putih itu sempat menulis manifesto 180 halaman.Dalam beberapa penembakan massal lainnya, kepercayaan rasis bersama bahwa orang kulit putih dapat dimusnahkan.Melalui 180 halaman tulisan penuh kebencian yang diposting Payton S. Gendron secara online, sebuah tema umum muncul: ‘Gagasan bahwa orang kulit putih Amerika berisiko digantikan oleh orang kulit berwarna’.Baca: Penembakan Massal di Supermarket Amerika Serikat, 10 Orang Dilaporkan Tewas Orang-orang bersenjata telah merujuk gagasan rasis, yang dikenal sebagai "teori penggantian," selama serangkaian penembakan massal dan kekerasan lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Itu pernah dikaitkan dengan kelompok sayap kanan, tetapi telah menjadi arus utama, didorong oleh politisi dan program televisi populer.Dan itu telah berulang kali menjadi motivasi untuk serangan di seluruh Amerika Serikat dan sekitarnya, dari Poway, California penembakan sinagoga pada 2019 hingga pembunuhan 51 jemaah di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada tahun yang sama.Teori rasis secara langsung dirujuk dalam naskah empat halaman yang ditulis oleh pria yang didakwa membunuh lebih dari 20 orang di El Paso, yang menggambarkan serangan sebagai tanggapan atas "invasi Hispanik ke Texas”. Naskah itu menguraikan ketakutan tentang kelompok yang mendapatkan kekuasaan di Amerika Serikat.Satu tahun sebelumnya, ketika 11 orang terbunuh di sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, pria bersenjata yang dituduh telah menganut pandangan rasis yang sama. Ini merujuk pada orang-orang yang dibantu oleh sebuah agen Yahudi yang membantu pengungsi sebagai ‘penjajah’.Teori ini disusun pada awal 2010-an oleh Renaud Camus, seorang penulis Prancis yang telah menulis tentang ketakutan akan genosida kulit putih, dengan alasan bahwa imigran yang melahirkan lebih banyak anak merupakan ancaman bagi orang kulit putih.Camus telah berusaha untuk menjauhkan diri dari supremasi kulit putih yang kejam, mengutuk pembunuhan bahkan ketika ide-idenya telah dirujuk dalam lebih banyak serangan. Tetapi dia mengatakan kepada The New York Times pada tahun 2019 bahwa dia masih berpegang pada gagasan itu.“Gagasan bahwa orang kulit putih harus takut digantikan oleh orang lain’ telah menyebar melalui platform online sayap kanan, membentuk diskusi di antara nasionalis kulit putih Amerika,” laporan The New York Times, Minggu 15 Mei 2022.Hal ini juga terlihat pada beberapa tindakan kekerasan. Sekitar 60 persen pembunuhan ekstremis yang dilakukan di Amerika Serikat antara 2009 dan 2019 dilakukan oleh orang-orang yang mendukung ideologi supremasi kulit putih seperti teori penggantian, menurut temuan lembaga Anti-Defamation League found.“Ini adalah ide yang paling menginspirasi kekerasan massal di kalangan supremasi kulit putih saat ini,” kata Heidi Beirich, salah satu pendiri Global Project Against Hate and Extremism.“Ide khusus ini telah menggantikan hampir semua hal lain di lingkaran supremasi kulit putih untuk menjadi ide pemersatu lintas batas,” imbuh Beirich.Para ahli mengatakan keyakinan itu mewakili pergeseran dalam percakapan supremasi kulit putih. Beberapa dekade yang lalu, mereka sering menyatakan bahwa mereka lebih unggul karena ras mereka. Sementara itu berlanjut hari ini, banyak yang sekarang fokus pada gagasan bahwa mereka takut punah di tangan orang kulit berwarna. Pada kampanye rasis di Charlottesville, Virginia pada tahun 2017, para pengunjuk rasa meneriakkan, “Orang-orang Yahudi tidak akan menggantikan kami.”Gendron, seorang pria kulit putih berusia 18 tahun, menganut pandangan serupa dalam manifesto, yang secara langsung merujuk pada “penggantian ras” dan “genosida kulit putih.”Halaman pertama berisi simbol yang dikenal sebagai sonnenrad, atau matahari hitam — dua lingkaran konsentris dengan balok bergerigi yang memancar dari tengahnya. Anti-Defamation League found mengatakan, itu biasa digunakan di Nazi Jerman, dan sekarang telah diadopsi oleh supremasi kulit putih dan neo-Nazi.Gendron memuji nasionalisme dan menyalahkan pria Eropa karena membiarkan diri mereka "digantikan secara etnis." Dia menyesali keragaman di Amerika, menulis bahwa orang kulit berwarna harus "pergi selagi masih bisa."Dia jugamengkritik kaum progresif, dengan mengatakan bahwa mereka hanya berhasil “mengajarkan anak-anak kulit putih untuk membenci diri mereka sendiri.”Beirich, yang meninjau manifesto pada hari Sabtu, mengatakan bahwa itu tampaknya berisi "gado-gado dari setiap ide supremasi kulit putih yang gila."