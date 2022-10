10 Hal Ini Lebih Bertahan Lama Ketimbang Liz Truss sebagai PM Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inggris: Liz Truss sehari yang lalu mengumumkan pengunduran dirinya setelah 44 hari menjabat sebagai perdana menteri kacau yang membuatnya kehilangan kepercayaan dari anggota parlemen Tory dan memicu gejolak ekonomi yang tiada duanya.Dia sendiri telah menjadi Perdana Menteri terpendek dalam sejarah Inggris setelah sebelumnya posisi tersebut diambil oleh George Canning, yang meninggal pada tahun 1827 setelah 119 hari ada dalam jabatan.Periode pemecahan rekor ini telah mendorong banyak pengguna media sosial untuk berpikir tentang apa yang telah berlangsung lebih lama dan mengolok-olok mantra pendek Truss di dalam No 10.Berbicara dari podium di luar Downing Street, pada Kamis kemarin Truss mengumumkan bahwa dia telah memberitahu Raja tentang pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyampaikan mandat yang diberikan anggota Tory kepadanya enam minggu lalu.Berikut 10 hal yang telah melampaui waktu Truss sebagai Perdana Menteri, mulai dari pesulap David Blaine yang bertahan tanpa makanan dalam kotak perspex untuk jumlah waktu yang sama hingga kebijakan pengembalian murah hati B&Q yang melampaui masa jabatannya:Just May, 'peniru utama Geri Halliwell' dari RuPaul's Drag Race UK Season 4, mengakui bahwa mereka bahkan sukses bertahan lebih lama di acara BBC ketimbang Truss sebagai PM."Saya bertahan lebih lama di @dragraceukbbc daripada Liz Truss sebagai PM ..,." tulis Ratu drag itu dalam media sosial Twitter miliknya, seperti dikutip dari laman Mirror, Jumat, 21 Oktober 2022.Sementara itu, bintang acara televisi realitas favorit, Ekinsu Cülcülo?lu menghabiskan delapan minggu atau 56 hari di vila ITV2 Love Island pada musim panas ini setelah masuk sebagai 'bom' pada hari ketiga. Dia kemudian dinobatkan sebagai pemenang bersama pacarnya Davide Sanclimenti."Kami bertahan lebih lama di X-Factor daripada Liz Truss sebagai Perdana Menteri!," ujar duo ikonik, Jedward pada sore ini di Twitter milik mereka.Bahkan perlombaan kepemimpinan Partai Konservatif berlangsung lebih lama dari jabatan perdana menteri Truss.Setelah pengunduran diri Boris Johnson pada bulan Juli, pemilihan diadakan antara 12 Juli dan 5 September - yang berarti berlangsung selama 10 hari lebih lama. Mantan Kanselir, Rishi Sunak sendiri terlihat berada di tempat kedua.Baca: Siap Jadi PM Inggris Lagi, Boris Johnson Buru-Buru Balik dari Karibia Sam Allardyce, yang sehari-hari dipanggil sebagai Big Sam, berada di posisi teratas sebagai manajer Inggris lebih lama dari waktu Truss berkuasa, yang berlangsung selama 67 hari. Mantan pemain sepak bola profesional itu telah dikritik karena dugaan korupsi dan telah dua kali menjadi subyek investigasi media yang menyamar.Setelah penyelidikan oleh Daily Telegraph, Allardyce akhirnya mengundurkan diri sebagai manajer Inggris dalam kesepakatan bersama dengan Asosiasi Sepak Bola pada 27 September 2016.Pada tahun 2011, delapan tahun setelah perceraian pertamanya, Kim berjalan menyusuri lorong lagi dengan Kris Humphries, yang saat itu adalah pemain bola basket.Pernikahan glamor itu disiarkan di acara realitas mereka, Keeping Up with the Kardashians. Namun, pasangan itu berpisah setelah 72 hari menikah.Peralatan rumah tangga dan toko DIY (Do It Yourself atau Lakukan Sendiri) B&Q menawarkan kebijakan pengembalian yang murah hati, bertahan lebih lama dari 44 hari bersejarah Truss."Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat mengembalikan pembelian B&Q Anda kepada kami, dalam kondisi aslinya, dalam waktu 90 hari, cukup bawa tanda terima, konfirmasi pesanan, atau faktur penjualan Anda," ujar salah satu tulisan di situs web toko tersebut.Hal ini hampir sama dengan permainan monopoli McDonald's tahunan, yang tahun ini berlangsung antara 7 September dan baru-baru ini berakhir pada 17 Oktober, hanya beberapa hari sebelum Truss menghentikannya.Spin-off Game of Thrones yang ditunggu-tunggu oleh Sky telah melampaui jabatan perdana Truss juga - bahkan mendarat di layar sebelum dia diangkat sebagai presiden.Serial panjang 10 episode itu diluncurkan pada 21 Agustus, dengan episode baru dirilis setiap hari Senin sejak itu. Episode terakhir serial itu akan tayang pada Minggu ini.Membutuhkan proses yang lebih lama bagi orang Inggris untuk mendapatkan paspor baru daripada Truss untuk menjalankan perannya. Pemerintah bahwa memperingatkan waktu tunggu untuk paspor adalah 10 minggu, yang setara dengan 70 hari.Gempa bumi di Turki mengalahkan lama jabatan Truss sebagai perdana menteri. Kembali pada musim panas 2016, gempa bumi besar melanda Turki bagian barat laut dan meskipun berlangsung selama 50 hari, tidak ada satu jiwa pun yang merasakannya.Menurut sebuah studi di Earth and Planetary Science Letters, gempa itu adalah jenis gempa yang sangat aneh yang dikenal sebagai peristiwa slip lambat. Tetapi bahkan hal itu memiliki lebih banyak keuletan daripada Truss.Ilusionis Amerika, David Blaine menghabiskan 44 hari digantung di kotak kaca di tepi Sungai Thames di London tanpa makanan. Pada hari dia keluar, dia menangis ketika dia memberi tahu orang banyak yang menunggu bahwa hal itu adalah salah satu pengalaman terpenting dalam hidupnya.Pesulap itu menggambarkan penderitaan dari jantung berdebar-debar yang parah, penglihatan kabur dan kesulitan bernapas. Puasanya yang menyakitkan berlangsung selama waktu yang sama seperti yang dilakukan Truss sebagai Perdana Menteri negara itu.Selada The Daily Star menangkap hati dan menjadi meme orang-orang dalam perjalanan selada tersebut menuju kemenangan.