Seperti Apa Prediksi Serial ‘The Simpsons’ Terkait Hilangnya Kapal Selam Titan?

New York: Tampaknya sekali lagi serial animasi ‘The Simpsons’ telah meramalkan masa depan. The Simpson pernah menampilkan episode terkait kecelakaan kapal selam, seperti yang dialami Titan kapal selam milik OceanGate.Sebelumnya, serial animasi tersebut tampaknya meramalkan peristiwa sejarah aneh yang benar-benar terjadi, seperti pencalonan presiden Donald Trump tahun 2024 dan kematian Ratu Elizabeth II.Kali ini, acara tersebut 'mungkin' telah memprediksi hilangnya kapal selam OceanGate yang menjelajahi reruntuhan Titanic.Awalnya ditayangkan pada 2006, episode ke-10 Musim 17, berjudul "Homer's Paternity Coot," menampilkan ayah Homer Simpson yang telah lama hilang, Mason Fairbanks, memberikan pidato yang agak mengerikan sebelum pergi ke bawah laut bersama putranya."Hari ini saya dipenuhi dengan sukacita. Mencari harta karun bersama putraku yang telah lama hilang. Impian saya untuk Anda masing-masing adalah Anda menemukan kebahagiaan yang saya rasakan hari ini," kata Fairbanks.Setelah menjelajah sebentar, keduanya menemukan sisa-sisa kapal besar yang penuh dengan harta karun.Simpson, setelah mengirim radio kepada teman-temannya untuk memberi tahu mereka tentang penemuan itu. Namun, ia berhasil membuat kapal selam itu secara tidak sengaja tersangkut di sebagian karang penghalang.Mulai panik, Simpson mencoba membebaskan dirinya, membuat lampu 'oksigen rendah' kapal selam mulai berkedip sebelum dia jatuh koma.Namun, dalam serial tersebut, akhir dari ceritanya bahagia. Karakter Simpson terbangun tiga hari kemudian dikelilingi oleh keluarganya.Sementara, nasib tragis menimpa kapal selam Titan. Pasalnya, semua awaknya dinyatakan meninggal dunia.Berdasarkan pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), mereka mendeteksi suara ledakan dari kapal selam Titan yang tenggelam pada akhir pekan lalu. Ledakan tersebut terdeteksi beberapa jam setelah kapal selam Titan hilang kontak.Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, pihak Angkatan Laut menggunakan sistem khusus penemu kapal selam musuh untuk mendeteksi Titan yang kehilangan kontak setelah menyelam. Tak lama kemudian, Angkatan Laut AS pun mulai mendeteksi suara ledakan dari lokasi daerah puing-puing itu ditemukan."Angkatan Laut AS melakukan analisis data akustik dan mendeteksi anomali yang konsisten dengan ledakan di sekitar lokasi kapal selam Titan kehilangan komunikasi," kata seorang pejabat senior, dilansir dari New York Post, Jumat, 23 Juni 2023.Kapal selam Titan milik OceanGate Expeditions yang memiliki tinggi sekitar 6,7 meter diketahui hilang sekitar satu jam 45 menit setelah menyelam selama delapan jam ke lokasi kecelakaan Titanic. Diketahui, lokasi kecelakaan tersebut terletak sekitar 900 mil di lepas pantai Newfoundland.“Pada titik tertentu, kapal itu meledak di bawah tekanan besar Samudera Atlantik dan disebut menewaskan lima orang di dalamnya,” sebut laporan tim penyelamat AS.Hilangnya pesawat itu pun memicu kepanikan dan pencarian internasional. Pasalnya, pasokan oksigen kapal selam Titan tersisa sedikit. Kamis lalu, lima puing-puing utama Titan terlihat oleh kendaraan jarak jauh sekitar 500 meter dari haluan Titanic.Diketahui, korban yang tewas di dalam kapal tersebut adalah CEO OceanGate Stockton Rush, ahli Titanic Prancis Paul-Henri Nargeolet, pengusaha Pakistan Shahzada Dawood, dan putranya yang berusia 19 tahun, Suleman.