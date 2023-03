Presiden Taiwan Singgah di AS, Tiongkok Diminta Tak Bereaksi Berlebih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Tiongkok seharusnya tidak 'bereaksi berlebihan' dan menggunakan persinggahan di Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai 'dalih' untuk agresi terhadap Taiwan . Ini disampaikan oleh seorang pejabat senior AS."Sama sekali tidak ada alasan bagi Tiongkok untuk menggunakan itu sebagai dalih untuk bereaksi berlebihan atau untuk terlibat dalam pemaksaan lebih lanjut yang diarahkan ke Taiwan," kata seorang pejabat senior AS kepada wartawan, yang berbicara tanpa menyebut nama, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 29 Maret 2023."Kami akan melakukan transit yang sepenuhnya konsisten dengan kebijakan itu dan praktik selama puluhan tahun," ucap pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Beijing "tidak akan menekan pemerintah AS untuk mengubah praktik lama kami" dalam kunjungan semacam itu.Menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan, Tsai Ing-wen berangkat dari Taiwan pada hari Rabu untuk perjalanan 10 hari, berhenti di New York dan Los Angeles saat dalam perjalanan ke dan dari Guatemala dan Belize.Negara-negara Amerika Tengah yang dimaksud adalah dua dari hanya 13 negara yang secara resmi mengakui Taiwan atas Tiongkok. Perjalanan Tsai dilakukan setelah Honduras mengatakan awal bulan ini bahwa pihaknya mengalihkan pengakuan ke Beijing.Negeri Tirai Bambu memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, yang akan direbut kembali suatu hari nanti - dengan paksa jika perlu. Di bawah prinsip "Satu China", tidak ada negara yang dapat mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok dan Taiwan.Persinggahan di Amerika Serikat selama penerbangan panjang telah terjadi dengan sedikit pemberitahuan di masa lalu, tetapi pengawasan semakin meningkat tahun ini di tengah meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok.Ketua DPR AS Kevin McCarthy sedang mempertimbangkan untuk bertemu dengan Tsai selama dia singgah di Los Angeles. Ini membuat marah para pejabat Tiongkok tetapi akan menjadi langkah mundur dari perjalanan yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan tahun lalu.Para pejabat mengatakan "tidak ada perubahan" dalam posisi AS yang menerima Taiwan sebagai di bawah kedaulatan Tiongkok, sambil bersikeras pada hak pulau itu untuk mempertahankan pemerintahan demokratisnya.Tetapi dapat dipastikan bahwa pertemuan McCarthy dengan Tsai tidak akan menandakan eskalasi apa pun di pihak AS."Anggota Kongres telah bertemu dengan presiden Taiwan di hampir setiap transit oleh para pemimpin Taiwan di masa lalu," pungkas seorang pejabat AS.