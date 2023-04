Hakim Tolak Siaran Langsung Persidangan Donald Trump

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Seorang hakim Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk tidak mengizinkan media menyiarkan langsung dakwaan bersejarah terhadap Donald Trump . Kendati begitu, hakim mengakui bahwa ada "signifikansi monumental" dari kasus yang menjerat mantan presiden AS tersebut.Meski sering hadir di layar kaca dalam program reality show, Trump tidak boleh difilmkan di pengadilan atas alasan keamanan, kata pengacaranya kepada Penjabat Hakim Mahkamah Agung New York Juan Merchan.Putusan pengadilan mengenai siaran langsung disampaikan ketika Trump berada di menara Trump Tower di Manhattan menjelang penyerahan dirinya ke jaksa penuntut umum di New York pada Selasa ini, 4 April 2023. Dokumen dakwaan resmi terhadap Trump belum diungkap ke publik, dan diyakini baru akan dibuka hari ini.Secara spesifik, Trump akan menghadapi kasus dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film porno Stormy Daniels di musim kampanye pemilu AS 2016.Namun menurut laporan Yahoo News pada Senin malam, Trump berpotensi menghadapi 34 tuduhan kejahatan atas pemalsuan catatan bisnis, mengutip sumber yang diberi pengarahan tentang dakwaan tersebut.Sejumlah kantor berita AS berusaha menyiarkan langsung proses persidangan Trump di dalam Pengadilan Kriminal Manhattan. Menurut awak media, persidangan perlu disiarkan langsung atas dasar pertimbangan besarnya skala kasus ini, di mana Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang menghadapi dakwaan hukum.Hakim Merchan menolak permintaan tersebut. Namun, ia mengatakan lima fotografer akan diizinkan mengambil foto di awal persidangan, sebelum nantinya diminta pergi keluar ruangan.Dalam putusannya pada Selasa sore (AEST), Hakim Merchan mencatat bahwa dakwaan bersejarah terhadap Trump telah menyedot "perhatian publik dan media yang tak tertandingi.""Bahwa dakwaan ini melibatkan masalah signifikansi yang monumental tidak terbantahkan lagi," sebut Merchan, dikutip dari laman The New Daily, Selasa, 4 April 2023."Tidak pernah dalam sejarah Amerika Serikat, presiden aktif atau mantan presiden, pernah didakwa atas tuduhan kriminal. Tuntutan terhadap Trump telah membangkitkan minat publik dan perhatian media yang tak tertandingi.""Masyarakat benar-benar haus akan informasi paling akurat dan terkini. Membantah hal semacam ini justru menunjukkan ketidakjujuran," ungkap Merchan.Berdiam di Trump Tower, Trump telah mengikuti nasihat tim hukumnya untuk menahan diri. Namun menurut sejumlah kabar, Trump akan memberikan pernyataan publik di Florida setelah hadir di persidangan hari ini.Baca juga: Trump Akan Serahkan Diri, Biden Percaya NYPD Mampu Amankan New York