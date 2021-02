Kanada Tetapkan Pendukung Donald Trump sebagai Organisasi Teroris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ottawa: Pemerintah Kanada sudah menyatakan kelompok sayap kanan Amerika Serikat (AS), Proud Boys sebagai organisasi teroris . Kelompok ini merupakan pendukung utama dari mantan Presiden Donald Trump Tidak jelas apakah pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengikuti langkah Kanada tersebut. Proud Boys dinilai terlibat dalam penyerangan Gedung Capitol di Washington pada 6 Januari lalu.Pemerintah Kanada mengutip keterlibatan kelompok tersebut dalam kekerasan terhadap pengunjuk rasa Black Lives Matter serta "peran penting" dalam serangan Capitol sebagai alasan di balik penunjukan tersebut.Penetapan tersebut akan memungkinkan pemerintah Kanada untuk menolak anggota Proud Boys di perbatasan dan menghapus postingan internet mereka di Kanada. Pemerintah PM Justin Trudeau juga bisa menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang berurusan dengan properti atau keuangan mereka. Meskipun grup ini didirikan pada 2016 di AS, ada cabang semi-otonom yang berbasis di Kanada."Tindakan terorisme yang kejam tidak memiliki tempat di masyarakat Kanada atau di luar negeri," kata menteri keamanan publik Kanada Bill Blair dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Vox, Kamis 4 Februari 2021."Warga Kanada mengharapkan pemerintah mereka untuk menjaga mereka tetap aman dan mengikuti perkembangan ancaman dan tren global, seperti meningkatnya ancaman dari ekstremisme kekerasan yang bermotivasi ideologis,” tegas Blair.Keputusan Kanada untuk menunjuk Proud Boys sebagai kelompok teroris telah menekan otoritas AS untuk melakukan hal yang sama. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Rabu bahwa tim keamanan nasional pemerintahan Biden saat ini sedang memeriksa "kekerasan dan jenis aktivitas kelompok yang menyangkut di seluruh negeri" dan akan membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan setelah peninjauan tersebut selesai.Layanan Riset Kongres telah menegaskan bahwa pemberontakan Capitol adalah tindakan terorisme domestik, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan dan hukum federal, dan mencatat bahwa FBI telah mengidentifikasi aktivitas kriminal oleh Proud Boys untuk menimbulkan ancaman terorisme domestik. Tetapi pemerintah AS saat ini tidak secara resmi penetapan kelompok domestik sebagai organisasi terori, penunjukan itu disediakan untuk aktor asing.Mantan Presiden Donald Trump sebelumnya menyerukan antifa kelompok sayap kiri militan untuk ditetapkan sebagai kelompok teroris domestik, tetapi itu akan membutuhkan pembuatan mekanisme hukum baru. Ada kemungkinan bahwa Kongres dapat mengesahkan undang-undang yang menciptakan mekanisme itu, tetapi hal itu akan menimbulkan kekhawatiran tentang pemerintah yang menggunakan penetapan tersebut untuk melanggar hak kebebasan berbicara Amandemen Pertama dan menargetkan ideologi tertentu. Jika pemerintahan Biden ingin menunjuk Proud Boys sebagai teroris domestik, mereka kemungkinan besar akan menghadapi kebingungan yang sama.Individual Proud Boys mulai menghadapi konsekuensi hukum atas peran mereka dalam kerusuhan Capitol. Mereka diadili karena peran mereka dalam peristiwa-peristiwa menjelang dan termasuk penyerangan Capitol.Pemimpin kelompok itu, Henry "Enrique" Tarrio, ditangkap dua hari sebelum pemberontakan karena diduga membakar spanduk Black Lives Matter yang dicuri dari sebuah gereja di Washington, setelah unjuk rasa menentang hasil Pemilu AS pada Desember. Ketika dia ditangkap, polisi menemukannya memiliki dua magasin senjata api berkapasitas tinggi. Akibatnya, dia didakwa dengan perusakan properti dan kepemilikan senjata berkapasitas tinggi.Sementara dua anggota tambahan - Dominic Pezzola dan William Pepe, keduanya dari New York - didakwa dengan konspirasi minggu lalu karena menyerbu gedung Capitol. Jaksa federal mengatakan bahwa mereka "terlibat dalam konspirasi untuk menghalangi, mempengaruhi, menghalangi, dan mengganggu petugas penegak hukum yang terlibat dalam tugas resmi mereka dalam melindungi Capitol AS dan pekarangannya pada 6 Januari 2021."Kelompok tersebut secara vokal mendukung Trump dan upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020, tampil di berbagai aksi unjuk rasa menentang hasil pemilu yang disebut ‘Stop the Steal’ di seluruh negeri. Trump menolak untuk mencela mereka dan organisasi supremasi kulit putih lainnya selama debat presiden dengan Presiden Joe Biden pada Oktober, memerintahkan mereka untuk "mundur dan bertahan.”Trump kemudian meremehkan pernyataan itu. Tetapi banyak pihak di kelompok itu menganggapnya sebagai perintah, menilainya sebagai seruan dan menyablonnya di barang dagangan resmi mereka.(FJR)