Bye-Bye Covid! Joe Biden Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku yakin bahwa pandemi Covid-19 sudah "berakhir." Pernyataan tersebut disampaikan Biden saat hadir di program "60 Minutes" kantor berita CBS."Pandemi sudah berakhir. Tapi kita semua masih memiliki masalah dengan Covid. Kita masih melakukan banyak upaya terkait Covid, tapi pandemi sudah berakhir," ungkap Biden, seperti dikutip dari laman CNN, Senin, 19 September 2022.Pemerintah AS masih menyatakan status Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Publik, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun masih melabelinya dengan Darurat Kesehatan Publik dengan Kekhawatiran Internasional.Pernyataan terbaru Biden mengenai berakhirnya pandemi ini mengikuti komentar senada dari sejumlah pemimpin dunia."Pekan kemarin, laporan per pekan mengenai jumlah kematian Covid-19 merupakan yang terendah sejak Maret 2020," ucap Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus."Kita belum pernah ada di posisi yang lebih baik dari ini untuk mengakhiri pandemi. Kita belum sampai sana, tapi ujungnya sudah terlihat," sambungnya.Bulan lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyesuaikan panduan Covid-19 untuk membawa AS menjauh dari langkah-langkah pembatasan seperti karantina dan menjaga jarak sosial. CDC ingin agar AS fokus mengurangi gejala berat Covid-19.Terdapat hanya 65.000 kasus baru Covid-19 pada setiap harinya di AS dalam dua pekan terakhir, berdasarkan data Johns Hopkins University (JHU). Jumlah kasus Covid-19 di hampir semua negara bagian di AS juga menurun.Bagi pasien Covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit di AS, risiko meninggal dunianya turun ke level terendah sejak gelombang varian Omicron, berdasarkan sebuah studi yang dirilis CDC pekan kemarin.Baca: Presiden: Yang Berhak Menyatakan Pandemi Usai Hanya WHO