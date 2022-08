Kapal Perang AS Transit di Selat Taiwan, Pertama Sejak Kunjungan Pelosi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sebanyak dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) berlayar melalui perairan internasional di Selat Taiwan pada Minggu 28 Agustus 2022. Ini merupakan operasi serupa pertama sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi membuat marah Tiongkok yang menganggap pulau itu sebagai wilayahnya.Angkatan Laut AS membenarkan laporan tersebut dan mengatakan kapal penjelajah USS Chancellorsville dan Antietam sedang melakukan operasi yang sedang berlangsung. Operasi semacam itu biasanya memakan waktu delapan hingga 12 jam untuk diselesaikan dan diawasi secara ketat oleh militer Tiongkok.Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang AS, dan kadang-kadang kapal-kapal dari negara-negara sekutu seperti Inggris dan Kanada, secara rutin berlayar melalui selat itu, memicu kemarahan Tiongkok yang mengklaim Taiwan menentang keberatan pemerintahnya yang terpilih secara demokratis.Perjalanan Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus membuat marah Negeri Tirai Bambu yang melihatnya sebagai upaya AS untuk ikut campur dalam urusan internalnya. Tiongkok kemudian meluncurkan latihan militer di dekat pulau yang sejak itu terus berlanjut."Kapal-kapal (AS) ini transit melalui koridor di selat yang berada di luar laut teritorial negara pantai mana pun," kata Angkatan Laut AS, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 29 Agustus 2022.“Operasi itu menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan militer AS terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun yang diizinkan hukum internasional,” ucap pihak Angkatan Laut.John Kirby, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, menggemakan posisi itu di CNN dan mengatakan perjalanan kapal-kapal itu "sangat konsisten" dengan kebijakan "satu-China" AS dan mencari "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka".Kirby menambahkan bahwa operasi itu sudah direncanakan sejak lama.Sementara Komando Teater Timur militer Tiongkok mengatakan mereka mengikuti kapal-kapal itu dan memperingatkan mereka."Pasukan di teater tetap siaga tinggi dan siap untuk menggagalkan provokasi kapan pun," tambahnya dalam sebuah pernyataan.Adapun Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, kapal-kapal itu berlayar ke arah selatan dan bahwa pasukannya mengamati tetapi "situasinya seperti biasa".Selat Taiwan yang sempit sering menjadi sumber ketegangan militer sejak pemerintah Republik Tiongkok yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah perang saudara dengan komunis, yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok.Kunjungan Pelosi ke Taiwan diikuti sekitar seminggu kemudian oleh sekelompok lima anggota parlemen AS lainnya, dengan militer Tiongkok menanggapi dengan melakukan lebih banyak latihan di dekat pulau itu.Senator Marsha Blackburn, seorang anggota parlemen AS di komite Perdagangan dan Angkatan Bersenjata Senat, tiba di Taiwan pada hari Kamis pada kunjungan ketiga oleh pejabat AS bulan ini. Dia menentang tekanan dari Tiongkok untuk menghentikan perjalanan.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berusaha untuk menjaga ketegangan antara Washington dan Beijing agar tidak menjadi konflik, menegaskan kembali bahwa perjalanan kongres adalah rutinitas.Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.Tiongkok tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.Taiwan mengatakan Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah pulau itu dan tidak memiliki klaim atas pulau itu, dan hanya 23 juta penduduk Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.