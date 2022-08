Tiongkok Siagakan Militer Usai Kapal AS Berlayar di Selat Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok menyiagakan militer setelah sebuah kapal Amerika Serikat (AS) melakukan misi "kebebasan navigasi" di Selat Taiwan pada Minggu, 28 Agustus 2022. Tiongkok memandang misi seperti itu sebagai sebuah provokasi berbahaya.Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur Pasukan Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA), mengatakan bahwa militer Negeri Tirai Bambu langsung disiagakan usai sebuah kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan.Ia mengatakan kapal USS Chancellorsville dan Antietam milik Angkatan Laut AS telah berlayar di Selat Taiwan pada hari Minggu ini."Unit-unit dari Komando Tempur Timur PLA menggiring keluar dua kapal AS, melakukan kendali penuh atas aktivitas mereka. Unit-unit komando berada dalam status siaga tinggi dalam menghentikan segala provokasi," ujar keterangan PLA, dikutip dari laman Mehr News Agency.Tiga pejabat AS mengonfirmasi bahwa dua kapal Negeri Paman Sam telah memasuki Selat Taiwan hari ini. Ini merupakan operasi perdana Washington sejak meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok usai kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus.Pemerintah Tiongkok mengecam keras kunjungan tersebut, dan meresponsnnya dengan latihan militer besar-besaran di dekat Selat Taiwan.Delegasi anggota Kongres AS juga mengunjungi Taiwan pada 14 Agustus lalu, dalam sebuah lawatan dua hari yang tak diumumkan sebelumnya. Delegasi itu terdiri dari lima anggota Kongres AS yang berasal dari Partai Demokrat dan Republik.Kunjungan delegasi kembali memicu kemarahan Tiongkok, yang lagi-lagi direspons dengan latihan militer.Baca: Menlu Taiwan: Latihan Tiongkok Hanya Perdalam Solidaritas Internasional