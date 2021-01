Senator Republik Mengaku Kalah dari Demokrat di Georgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Georgia: Senator Georgia asal Partai Republik, David Perdue, mengakui kekalahannya dari Jon Ossof dari Partai Demokrat dalam pemilihan umum putaran kedua untuk kursi Senat Amerika Serikat . Sebelumnya, senator lainnya asal Georgia, Kelly Loffler, juga telah mengakui kekalahannya dari kandidat Demokrat, Raphael Warnock.Lewat dua kemenangan ini, Demokrat menguasai mayoritas kursi di Senat AS. Demokrat juga telah menguasai Dewan Perwakilan Rakyat AS."Bonnie dan saya sangat berterima kasih atas dukungan jutaan warga Georgia. Melayani negara bagian ini merupakan kehormatan tiada tara," kata Perdue, dilansir dari laman NTD pada Sabtu, 9 Januari 2021."Meski kita telah menang dalam pemilihan umum , perolehan angkanya di Georgia kurang dari 50 persen. Sekarang, saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat dan kandidatnya yang telah menang dalam putaran kedua ini," lanjut dia.Ossoff juga telah mengeluarkan pernyataan usai diproyeksikan menang dalam pemilu Senat di Georgia. "Saya berterima kasih kepada warga Georgia yang telah memilih saya untuk mengabdi di Senat Amerika Serikat," tutur Ossoff.Berusia 33 tahun, Ossoff adalah politikus termuda yang masuk ke Senat AS. Sebelumnya, individu termuda yang masuk ke Senat AS adalah presiden terpilih Joe Biden yang berusia 29 tahun pada 1972."Saya berjanji akan melayani semua warga di negara bagian ini," tutur Ossoff.Loeffler juga telah mengakui kekalahannya dari Warnock. Loeffler baru menduduki jabatan senator Georgia beberapa bulan lalu, usai pendahulunya, Johnny Isakson, mengundurkan diri.Biden menantikan kemenangan dua kandidat Demokrat di Georgia demi menguasai Kongres AS. Dengan menguasai Senat dan DPR, dua bagian yang membentuk Kongres AS, pemerintahan Biden akan cenderung berjalan mulus dalam meloloskan berbagai agenda Demokrat.Baca: Demokrat Kuasai Kursi Senat AS, Kepemimpinan Biden Mulus (WIL)