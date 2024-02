Pentagon Identifikasi 3 Prajurit AS yang Tewas di Yordania

Advertisement

Amman: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengidentifikasi tiga prajurit AS yang tewas dalam serangan militan di Yordania dekat perbatasan Suriah pada akhir pekan lalu.Ketiganya adalah Sersan William Jerome Rivers (46 tahun), Spec. Kennedy Ladon Sanders (24 tahun), dan Spec. Breonna Alexsondria Moffett (23 tahun). Mereka ditugaskan ke Kompi Insinyur ke-718, bagian dari Brigade Insinyur ke-926 di Fort Moore, Georgia.Serangan pesawat tanpa awak (drone), diduga dilakukan militan yang didukung Iran di Yordania, terjadi pada 28 Januari 2024. Kala itu drone menyerang perumahan tentara AS di Tower 22, sebuah pangkalan militer di Yordania Pangkalan tersebut berfungsi memberikan dukungan logistik untuk Operasi Inherent Resolve, misi AS dalam mencegah kebangkitan kelompok Islamic State (ISIS).Berdasarkan laporan The Washington Times pada Selasa, 30 Januari, 2024, para pejabat Pentagon melaporkan bahwa sedikitnya 40 personel militer AS juga terluka dalam serangan tersebut. Jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah.Presiden AS Joe Biden menyalahkan serangan drone tersebut kepada kelompok militan yang didukung Iran. Biden mengaskan AS akan melakukan serangan balik pada waktu dan tempat yang mereka pilih.Komando Pusat AS (CENTCOM) sedang menyelidiki bagaimana drone bisa menghindari pertahanan udara di Tower 22.Ada laporan yang mengindikasikan bahwa drone musuh mungkin tertukar dengan drone pengintai AS yang dijadwalkan kembali ke pangkalan Yordania di waktu yang hampir bersamaan.Baca juga: 3 Prajurit AS Tewas Diserang, Gedung Putih: Kami Tak Ingin Perang dengan Iran