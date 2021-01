Sekelompok Senator Republik Berusaha Menentang Sertifikasi Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ted Cruz, senator asal Texas, akan memimpin koalisi 11 senator Partai Republik untuk menentang proses sertifikasi kemenangan presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden di Kongres. Penentangan akan dilakukan saat hasil suara elektoral (electoral college) dalam pemilihan umum AS dihitung di gedung Kongres pada 6 Januari mendatang.Koalisi 11 senator Republik yang dipimpin Cruz akan menentang hasil pemilu AS dengan menolak elektor dari beberapa negara bagian.Upaya para senator ini kemungkinan besar tidak akan mengubah hasil pemilu, dan dipandang hanya sebagai bentuk dukungan terhadap klaim kecurangan yang berulang kali dilontarkan petahana Donald Trump Nantinya, para senator akan meminta pembentukan komisi khusus untuk melakukan proses audit darurat selama 10 hari atas hasil pemilu AS."Kami berencana melakukan pemungutan suara pada 6 Januari untuk menolak para elektor dari beberapa negara bagian, kecuali jika sampai tanggal tersebut, audit darurat 10 hari telah selesai," tulis koalisi senator."Kami tidak menganggap enteng langkah ini," lanjut mereka, dilansir dari laman TRT World pada Minggu, 3 Januari 2021.Baca: Drama Pilpres, Pemuncak Kisruh Politik AS di 2020 Sejak Biden diproyeksikan sebagai pemenang pemilu, Trump berulang kali menuduh adanya kecurangan masif. Namun jajaran pejabat dari Partai Demokrat dan juga Republik, bahkan Jaksa Agung AS kala itu, William Barr, menegaskan tidak adanya bukti kecurangan masif.Hampir semua gugatan hukum yang dilayangkan tim Trump telah dimentahkan pengadilan, termasuk oleh Mahkamah Agung AS.Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell menyerukan kepada teman-temannya di Republik untuk tidak menentang sertifikasi pemenang pemilu AS demi menghindari perkelahian politik. "Suara elektoral telah berbicara," tutur McConnell, yang telah mengucapkan selamat kepada Biden.Biden telah dinyatakan sebagai pemenang pemilu AS lewat perolehan 306 suara elektoral dari 270 yang dibutuhkan untuk menang, sementara Trump hanya berhasil meraih 232.(WIL)