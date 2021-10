Tiongkok Tegaskan Akar Permasalahan Isu Taiwan adalah Dukungan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Roma: Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi mengatakan, akar ketegangan isu Taiwan adalah dukungan Amerika Serikat (AS) pada pulau tersebut. Ia menyampaikan hal ini kepada mitranya dari Washington, Menlu Antony Blinken "Ketegangan atas Taiwan disebabkan dukungan AS untuk pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataannya, dilansir dari Malay Mail, Minggu, 31 Oktober 2021.Wang, dalam pernyataan itu, juga mendesak Negeri Paman Sam untuk memperbaiki 'jalan yang salah' dalam berbagai masalah, tak hanya isu Taiwan. Ia juga meminta Washington mengembalikan hubungan Tiongkok-AS ke jalur perkembangan yang sehat.Di sela-sela KTT G20 di Roma, Italia, kedua menlu bertemu secara tatap muka. Pertemuan keduanya didesain untuk memastikan AS dan Tiongkok, dua negara yang terus bersitegang atas berbagai isu, tidak terjerembab ke arah konflik terbuka.Sejumlah petinggi Kemenlu AS mendeskripsikan percakapan antara Blinken dan Wang Yi berlangsung secara terang-terangan, konstruktif, dan produktif. Blinken menegaskan berbagai kekhawatiran AS, termasuk soal Taiwan, dalam diskusi yang berlangsung selama lebih kurang satu jam.Baca: Bertemu Menlu Tiongkok di KTT G20, Blinken Singgung Isu Taiwan Blinken mengatakan bahwa Tiongkok telah meningkatkan ketegangan terkait isu Taiwan. Ia menekankan sikap Washington yang tetap menghormati prinsip "Satu Tiongkok," namun di waktu bersamaan juga ingin menjalin hubungan informal dan kerja sama pertahanan dengan Taiwan.Taiwan menjadi salah satu isu hangat yang belakangan ini meningkatkan ketegangan antara AS dan Tiongkok. Di awal Oktober, Tiongkok mengerahkan 149 pesawat militer ke Taiwan, yang membuat Taipei mengaktifkan sistem pertahanan udaranya.