Pence Terindikasi Dukung Upaya Menentang Sertifikasi Biden

Washington: Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memberikan sinyal dukungan terhadap upaya sekelompok senator yang hendak menentang proses sertifikasi dan penghitungan suara elektoral presiden terpilih Joe Biden di gedung Kongres pada 6 Januari mendatang.Koalisi senator di bawah pimpinan Ted Cruz ini berencana menentang hasil pemilihan umum AS saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat bertemu untuk mensertifikasi kemenangan Biden secara resmi.Upaya para senator ini diyakini tidak akan mengubah hasil pemilu, dan dipandang hanya sebagai bentuk dukungan terhadap klaim kecurangan yang berulang kali disampaikan petahana Donald Trump Baca: Sekelompok Senator Republik Berusaha Menentang Sertifikasi Biden Semua negara bagian di AS telah mensertifikasi hasil pemilu usai memverifikasi keakuratannya. Sertifikasi di beberapa negara bagian bahkan dilakukan usai adanya audit atau proses hitung manual.Hakim di seantero AS dan juga Mahkamah Agung telah menolak hampir 60 gugatan hukum yang dilayangkan Trump untuk mengubah hasil pemilu. Biden telah dinyatakan sebagai pemenang pemilu AS lewat perolehan 306 suara elektoral dari 270 yang dibutuhkan untuk menang, sementara Trump hanya berhasil meraih 232.Nantinya, para senator akan meminta pembentukan komisi khusus untuk melakukan proses audit darurat selama 10 hari atas hasil pemilu AS."Kami berencana melakukan pemungutan suara pada 6 Januari untuk menolak para elektor dari beberapa negara bagian, kecuali jika sampai tanggal tersebut, audit darurat 10 hari telah selesai," tulis koalisi senator."Kami tidak menganggap enteng langkah ini," lanjut mereka.Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, kepala staf Pence, Marc Short, mengatakan bahwa wapres "memahami kekhawatiran jutaan warga AS mengenai kecurangan dan kejanggalan dalam pemilu.""Wapres menyambut baik usaha anggota DPR dan Senat untuk menggunakan otoritas mereka di bawah hukum untuk mengajukan penentangan dan menghadirkan bukti di hadapan Kongres dan warga Amerika pada 6 Januari," sambungnya.Dukungan Pence terhadap upaya koalisi senator dinilai penting karena ia merupakan presiden Senat yang bertugas mendeklarasikan pemenang pemilu, dalam hal ini Biden.Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell menyerukan kepada teman-temannya di Republik untuk tidak menentang sertifikasi pemenang pemilu AS demi menghindari perkelahian politik.Beberapa senator lainnya Republik juga menentang upaya tersebut, yang dinilai dapat menjadi preseden berbahaya bagi demokrasi AS.(WIL)