AS Akan Berdialog Tatap Muka dengan Taliban

Washington: Jajaran pejabat tinggi Amerika Serikat akan berdialog tatap muka dengan perwakilan Taliban untuk kali pertama sejak kelompok tersebut kembali menguasai Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu. Kementerian Luar Negeri AS menyebut, pertemuan akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu pekan ini di Doha, Qatar.Delegasi dari Washington akan meliputi jajaran pejabat Kemenlu AS, USAID, dan komunitas intelijen.Seorang petinggi Taliban mengonfirmasi bahwa kantor politik mereka di Doha akan menerima kunjungan delegasi AS pada Sabtu, 9 September 2021, dan satu hari setelahnya.Sebelumya pada Jumat kemarin, Taliban mengumumkan bahwa menlu mereka, Amir Khan Muttaqi, dan beberapa pejabat tinggi lainnya di Kabul, telah bertolak menuju Doha."Delegasi akan berdialog dengan otoritas Qatar dan juga perwakilan dari beberapa negara terkait situasi dan hubungan politik saat ini," tulis juru bicara Kemenlu Afghanistan bentukan Taliban, Abdul Qahar Balkhi via Twitter, dilansir dari laman voanews.Ia tidak menyebutkan satu nama negara pun secara spesifik, dan hanya mengatakan bahwa kepala intelijen Taliban juga termasuk dalam delegasi yang akan menemui AS di Doha.Ini akan menjadi pertemuan tatap muka perdana di level senior antara AS dan Taliban usai tumbangnya Kabul pada 15 Agustus lalu.Menurut keterangan media AS, delegasi Washington akan mendorong Taliban untuk memastikan kelanjutan pembukaan akses keluar masuk Afghanistan bagi semua warga Negeri Paman Sam dan juga masyarakat lokal.Baca: 1.500 Warga AS Masih di Afghanistan, Taliban Jamin Proses Evakuasi Selain itu, delegasi AS juga dikabarkan hendak menagih komitmen Taliban untuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai sarang teroris bagi grup-grup ekstrem seperti al-Qaeda atau Islamic State (ISIS). AS juga akan meminta Taliban meningkatkan akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan demi mencegah terjadinya krisis di Afghanistan.