Biden Senang Republik dan Demokrat 'Akur' di Jamuan Makan Malam Gedung Putih

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengimbau jajaran gubernur dari Partai Republik dan juga Demokrat untuk terus bekerja sama dalam mengatasi perbedaan politik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kembali perekonomian nasional pascapandemi Covid-19.Berbicara dalam jamuan makan malam di Gedung Putih, yang dihadiri Wakil Presiden Kamala Harris dan 31 gubernur, Biden mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tentang investasi infrastruktur dan pembuatan semikonduktor dalam negeri oleh Partai Republik dan Demokrat adalah bukti dari "beberapa kemajuan bipartisan.""Saya harap kita akan bisa bersikap sedikit tidak partisan dan mengerjakan beragam hal yang benar-benar dapat kita lakukan bersama demi mengubah kehidupan banyak orang," kata Biden, dikutip dari laman Malay Mail, Minggu, 12 Februari 2023.Ia mengaku masih "siap untuk bertarung, seperti kalian semua," dan Partai Republik dan Demokrat dipastikan tidak selalu setuju atas segala sesuatu, "tetapi ketika mereka bekerja sama, itu akan membuat perbedaan."Gubernur Republik Spencer Cox dari Utah, wakil ketua Asosiasi Gubernur Nasional, mengatakan bahwa jamuan makan malam Republik dan Demokrat di Gedung Putih merupakan sesuatu yang "sangat simbolis."Cox menambahkan, ia yakin mayoritas warga AS ingin melihat lebih banyak lagi kolaborasi bipartisan di seluruh spektrum politik."Inilah yang hilang di negara kita," ujar Cox, seraya menambahkan bahwa, "Sulit untuk saling membenci jika kita hadir saling berdekatan."Politisi yang tidak hadir dalam jamuan makan malam itu adalah Gubernur Florida Ron DeSantis, seorang Republikan yang telah menentang agenda Biden di berbagai bidang, mulai dari keamanan senjata hingga hak LGBTQ.Penyanyi country-western Brad Paisley memainkan gitar dan membawakan lagu berjudul American Saturday Night setelah makan malam di Gedung Putih. Ia memberi tahu penonton bahwa dirinya telah mengganti baris kedua dari lirik lagu tersebut karena ada kata "Rusia" di dalamnya.Pernyataan Biden di jamuan makan malam menggemakan pidato kenegaraannya di hadapan Kongres pada Selasa lalu, di mana dirinya menantang Partai Republik untuk mau bekerja sama dalam mempersatukan negara.Undang-undang bipartisan yang disahkan tahun lalu menjadi momen penting bagi ekonomi AS, ucap Gubernur New Jersey Chris Murphy, seorang Demokrat.Kemampuan negara-negara bagian AS untuk bekerja sama dalam mengatasi beragam isu lain, termasuk kesehatan mental, membantah "narasi bahwa politik telah benar-benar memecah belah," tambah Murphy.Baca juga: Biden Sahkan RUU Kepemilikan Senjata Api, Secercah Harapan Bagi AS