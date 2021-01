DPR AS Resmi Ajukan Tuntutan Pemakzulan Kedua Terhadap Donald Trump

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: DPR Amerika Serikat (AS) akhirnya secara resmi mengirim artikel tuntutan pemakzulan Donald Trump kepada Senat. Ini adalah yang kedua kalinya dalam satu tahun tuntutan serupa diajukan.Kini mantan Presiden AS itu akan kembali menyerahkan nasib politiknya ke tangan 50 senator Republik yang untuk saat ini tampaknya enggan untuk menghukumnya.Pada hari yang ditandai lebih dengan upacara daripada substansi, sembilan manajer DPR berjalan melintasi Capitol untuk memberi tahu Senat bahwa mereka siap menuntut Trump karena ‘menghasut pemberontakan’. Sebuah tuduhan yang disetujui secara bipartisan setelah mantan presiden dianggap memprovokasi gerombolan massa pendukung nya untuk melakukan kekerasan yang menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari lalu.Tetapi para senator berencana untuk segera mengambil jeda, menunda inti persidangan hingga 9 Februari. Jeda itu ditujukan untuk memberi waktu kepada Partai Republik mempersiapkan persidangan yang akan menjadi referendum sebanyak mungkin tentang masa depan partai mereka seperti pada Trump sendiri. Tidak seperti pemakzulan terakhir Trump, ketika Partai Republik dengan cepat dan antusias berkumpul membelanya. Beberapa anggota Partai Republik, termasuk Senator Mitch McConnell dari Kentucky, pemimpin minoritas, telah mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk menghukum mantan presiden setelah kampanye palsu untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilihan berubah mematikan,” sebut the New York Times, Selasa 26 Januari 2021.Jika dinyatakan bersalah, Senat kemungkinan akan melarang Trump maju lagi sebagai presiden. Tapi setidaknya pada permulaan persidangan, jumlah Partai Republik yang mendukung itu, kekurangan 17 suara yang akan dibutuhkan untuk bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengamankan hukuman.Alih-alih, dengan persidangan yang ditunda, kemarahan awal Partai Republik tentang serangan 6 Januari tampaknya memberi jalan pada perhitungan politik yang dingin tentang harga yang mungkin mereka bayar untuk meninggalkan Trump. Termasuk suara pemilih Trump yang bisa mendukung Partai Republik.Sebuah survei oleh The New York Times pada malam persidangan menemukan bahwa 27 senator Republik telah menyatakan penolakannya untuk menuntut Trump atau meminta pertanggungjawabannya dengan pemakzulan. 16 anggota Partai Republik mengindikasikan bahwa mereka ragu-ragu, dan tujuh tidak menjawab. Sebagian besar dari mereka yang menentang semakin mundur pada keberatan berbasis proses daripada membela Trump.Dengan membawa amplop biru tipis bertuliskan dakwaan pemakzulan, para manajer DPR, yang dipimpin oleh Perwakilan Jamie Raskin dari Maryland, berjalan melewati Capitol di mana ingatan tentang pengepungan 6 Januari masih segar.Mereka mulai di ruang DPR melewati ruang kantor Ketua DPR Nancy Pelosi, -,yang digeledah oleh massa 6 Januari,- melalui Rotunda, di mana petugas menembakkan gas air mata saat mereka kehilangan kendali atas kerumunan. Para manajer DPR kemudian masuk ke ruang Senat, tempat para penyerang menggunakan topeng Trump berkumpul dan bergantian untuk foto di mimbar wakil presiden dan senator telah dipaksa untuk dievakuasi beberapa saat sebelumnya.Setelah Raskin membaca lengkap tuntutan, pengurus pun pergi. Senat berencana untuk berkumpul kembali pada Selasa pukul 2:30 waktu setempat. Mereka akan mengeluarkan surat pemanggilan kepada Trump untuk menjawab tuduhan tersebut dan secara resmi menyetujui jadwal persidangan selama beberapa minggu mendatang.Senator juga akan mengucapkan sumpah pemakzulan khusus yang berasal dari abad ke-18 untuk melakukan ‘keadilan yang tidak memihak’.(JMS)