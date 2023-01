Hakim Meksiko Tangguhkan Ekstradisi Anak El Chapo ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mexico City: Seorang hakim federal di Mexico City, ibu kota dari Meksiko, menghentikan ekstradisi salah satu putra dari gembong narkoba Joaquin "El Chapo" Guzman ke Amerika Serikat.Anak El Chapo bernama Ovidio Guzman, alias El Raton, ditangkap di Meksiko utara pada Kamis pagi. Malam sebelumnya, bentrokan antara petugas keamanan dan Meksiko dan anggota kartel Sinaloa berujung pada tewasnya 30 orang.El Raton adalah tokoh berpangkat tinggi dalam kartel Sinaloa yang terkenal kejam, menurut otoritas AS. Ia ditangkap otoritas Meksiko di kota Culiacan, Sinaloa, hanya beberapa hari sebelum jadwal pertemuan antara Presiden AS Joe Biden, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Mexico City.Operasi besar-besaran dalam menangkap El Raton berubah menjadi peperangan, dengan setidaknya 19 jalan diblokir, sejumlah kendaraan dibakar, dan penutupan sementara bandara internasional, sekolah serta kantor.Penangkapan juga menewaskan 11 anggota penegak hukum dan 19 tersangka anggota kartel.Baca: 29 Orang Tewas dalam Penangkapan Anak El Chapo di Meksiko Pada Desember 2021, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Guzman dan saudaranya, Joaquin Guzman-Lopez, mengawasi sekitar 11 laboratorium metamfetamin di negara bagian Sinaloa, yang menghasilkan sekitar 3.000 hingga 5.000 pon narkotika per bulan.Saat itu, otoritas federal menawarkan hadiah hingga USD5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau penghukuman Guzmán.Setelah penangkapannya, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengonfirmasi bahwa otoritas AS telah mengeluarkan surat perintah penangkapan El Ratón pada September 2019, tetapi mengatakan bahwa dirinya tidak dapat segera menyerahkan Guzmán ke AS sampai "proses hukum dilakukan."Pada Jumat kemarin, seorang hakim federal Meksiko menangguhkan "tindakan yang terdiri dari deportasi, pengusiran, ekstradisi, dan eksekusi," lapor surat kabar Meksiko La Prensa.Belakangan, selama persidangan di penjara federal dengan keamanan maksimum Altiplano tempat Guzman saat ini ditahan, hakim lain memerintahkan dia untuk tetap berada dalam penahanan preventif selama 60 hari, memungkinkan otoritas AS untuk menyelesaikan proses ekstradisi.Otoritas Meksiko sebelumnya telah menahan El Raton pada Oktober 2019, tetapi kemudian dibebaskan atas perintah presiden negara itu. Pembebasan dilakukan karena otoritas Meksiko dilaporkan takut akan adanya pembalasan dari kartel Sinaloa.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id