Trump Bantah Akan Gandeng Ivanka di Pemilu AS 2024

(WIL)

Amerika Serikat: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengisyaratkan di mana-mana tentang siapa yang akan mencalonkan diri bersamanya dalam pemilihan umum presiden di tahun 2024. Hingga saat ini, Trump tidak membenarkan ataupun membantah dugaan yang tengah beredar.Dalam wawancara terbarunya dengan televisi India, NDTV, Trump diberikan pertanyaan apakah putri tertuanya, Ivanka Trump akan menjadi orang yang mencalonkan diri bersamanya. Namun dirinya, membantah hal tersebut dengan cepat.“Ivanka?Anakku? Aku tidak pernah berpikir tentang hal itu. Aku bahkan tidak pernah mendengarnya, namun itu adalah hal yang cukup menarik…. namun Ivanka memang orang yang dapat diandalkan, aku beritahu itu. Namun tidak, aku tidak membayangkannya,” ujar Trump dalam wawancara tersebut, seperti yang dikutip dalam laman Yahoo News, pada Selasa, 13 September 2022.“Tidak, aku tidak akan. Tidak untuk putriku,” ujarnya cepat saat pewawancara menanyakan apakah dirinya akan mempertimbangkan pilihan tersebut.Namun, hal ini bukan pertama kalinya dia ditanya hal ini. Menurut mantan wakil manajer kampanyenya, Trump sudah mempertimbangkannya di masa lalu.Selain itu, dari buku-buku karangan Rick Gates yang berjudul Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, dan America Lost, terlihat jelas bahwa Gates menuduh Donald sudah mempunyai pikiran untuk menjadikan Ivanka sebagai wakilnya sudah sejak pemilihan 2016 silam.Namun dari pernyataan Trump saat ini, Ivanka tidak akan ikut dicalonkan bersamanya, jika dirinya mencoba untuk mengikuti pemilihan presiden untuk yang kedua kalinya, tepatnya pada tahun 2024.Sementara itu, dengan kejatuhan dari kepresidenan Trump, semua orang yang terlibat dalam empat tahun masa itu sepertinya mencoba untuk memperbaiki citra mereka di publik. Tentu saja, mereka melakukan ini dengan cara yang mudah dilihat, seperti menjual buku atau mengungkap hal yang seharusnya menjadi rahasia.Semua orang sudah sangat siap untuk berbicara, termasuk mantan sekretaris pers Gedung Putih , Stephanie Grisham. Dalam bukunya yang berjudul Trump tell-all I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House, yang memberikan pembaca pemandangan di kursi depan tentang apa yang terjadi di balik kepemimpinan Trump selama menjadi presiden.Tuduhan dan klaim dari Grisham sendiri dalam buku ini adalah sesuatu yang cukup serius yang dapat membuat seseorang penasaran dan mulai membaca buku ini dan tidak akan bisa lagi berhenti membacanya. (Gabriella Carissa)Baca: Mantan Ajudan Presiden Sarankan FBI Geledah Semua Properti Trump