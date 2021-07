Menlu AS Antony Blinken Temui Tujuh Penyintas Kamp Uighur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah bertemu tujuh penyintas kamp interniran Uighur pada Selasa, 6 Juli. Ia juga bertemu para pembela dan pegiat has asasi manusia (HAM) serta keluarga dari individu-individu yang selama ini disebut telah ditahan di Xinjiang, Tiongkok.Dalam pertemuan tersebut, Menlu Blinken menyampaikan komitmen AS dalam bekerja sama dengan para sekutu dan mitra untuk menyerukan pengakhiran kejahatan kemanusiaan dan genosida yang berkelanjutan terhadap Uighur dan anggota kelompok etnis serta agama minoritas lainnya di Xinjiang.Selain itu, Menlu Blinken juga menyerukan untuk mencegah kembalinya para individu tersebut ke Tiongkok, serta mendorong akuntabilitas untuk aksi-aksi pemerintah Negeri Tirai Bambu terhadap kelompok minoritas beserta keluarga mereka."AS akan terus menempatkan HAM di baris terdepan kebijakan kami terkait Tiongkok, dan akan selalu mendukung suara para aktivis, penyintas, dan anggota keluarga korban yang dengan berani bersuara menentang kekejaman ini," ujar juru bicara Kemenlu AS Ned Price, dalam keterangan tertulis di situs Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Rabu, 7 Juli 2021.Maret lalu, AS mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat Tiongkok sehubungan dengan pelanggaran HAM serius di wilayah Xinjiang. Washington mengatakan etnis Muslim di Xinjiang adalah korban genosida.Kementerian Keuangan AS menyebut dua pejabat tersebut adalah Wang Junzheng yang merupakan Sekretaris Komite Partai Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), dan Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang (XPSB).Inggris juga menjatuhkan sanksi pada empat pejabat Tiongkok terkait isu Xinjiang.Baca: AS-Inggris Kompak Jatuhkan Sanksi ke Tiongkok Terkait Genosida Uighur (WIL)