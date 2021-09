Kunjungi Lokasi Banjir, Biden Sebut Perubahan Iklim Ancaman Nyata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Jersey: Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi beberapa lokasi terdampak banjir yang dipicu kedatangan Badai Ida di wilayah timur laut AS. Ia menyebut kemunculan Badai Ida mendemonstrasikan bahaya dari perubahan iklim."Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kehidupan kita, perekonomian kita, dan ancamannya sudah ada di sini," ujar Biden usai mengunjungi titik banjir di New Jersey dan New York City."Kita semua dapat menghentikan semua ini sebelum situasinya menjadi lebih buruk," sambung dia, dilansir dari laman Metro.us, Selasa, 7 September 2021.Ini merupakan kunjungan kedua bIden dalam beberapa hari terakhir ke area terdampak Badai Ida. Ia mencoba mengubah fokus kerjanya ke prioritas domestik setelah mendapat sorotan tajam mengenai penarikan pasukan AS dari Afghanistan.Biden menjadikan perang melawan perubahan iklim sebagai salah satu isu utama dalam masa kampanye pemilihan umum presiden 2020. Namun beberapa tujuannya terkait perubahan iklim ini sangat tergantung dari persetujuan pencairan dana oleh Kongres AS.Ia menyebut bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan telah melanda setiap sudut Negeri Paman Sam, dengan lebih dari 100 juta warga AS terkena dampaknya sepanjang musim panas tahun ini."Kita harus mendengar nasihat para ilmuwan, ekonomi, dan pakar keamanan nasional. Mereka semua berkata situasinya sudah berbahaya. Negara ini dan juga dunia sudah ada di dalam bahaya. Ini bukan hiperbola. Ini fakta," tegas Biden.Jumat kemarin, Biden telah mengunjungi area terdampak Badai Ida di Louisiana dan menjanjikan pencairan bantuan federal. Ida telah menewaskan puluhan orang dan memicu pemadaman listrik bagi lebih dari 1 juta warga.Baca: Kunjungi Area Terdampak Badai Ida di Louisiana, Biden Janjikan Bantuan (WIL)