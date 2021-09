Kunjungi Area Terdampak Badai Ida di Louisiana, Biden Janjikan Bantuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Louisiana: Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk membantu semua korban di area terdampak Badai Ida, termasuk di beberapa titik terparah di Louisiana. Di negara bagian tersebut, Ida telah merenggut setidaknya sembilan korban jiwa.Badai Ida telah memutus aliran listrik untuk 1 juta orang dan membuat 600 ribu lainnya tidak dapat mengakses air bersih. Ida, badai Kategori 4, telah menewaskan puluhan orang di sepanjang Pesisir Teluk dan timur laut AS."Saya tahu kalian semua di sini terluka," kata Biden usai melihat kehancuran ratusan rumah bersama Gubernur Louisiana John Bel Edwards di LaPlace, kota yang berlokasi sekitar 56 kilometer dari New Orleans."Kekuatan badainya begitu besar. Tidak hanya di sini, tapi di sepanjang Pesisir Timur," sambungnya, dilansir dari laman DW, Sabtu, 4 September 2021.Kepada masyarakat Louisiana, Biden memahami rasa frustrasi mereka mengenai belum pulihnya jaringan listrik. Ia mengatakan jajaran tim teknisi bersama operator kelistrikan sedang bekerja keras dalam memulihkan pasokan energi ke seantero Louisiana.Otoritas energi Louisiana memperkirakan jaringan kelistrikan di New Orleans baru akan pulih pada Rabu mendatang. "Saya berjanji, kami akan selalu membantu Anda semua," ungkap Biden.Ida tiba di pesisir Louisiana pada hari Minggu pekan kemarin, menerjang Pesisir Teluk dan mengobrak-abrik area sepanjang Pesisir Timur AS. Badai Ida tiba di peringatan 16 tahun terjangan Badai Katrina.Sejauh ini, Ida telah menewaskan setidaknya 14 orang di seantero Louisiana, Alabama, dan Mississippi. Badai terkuat kelima dalam sejarah AS ini telah menimbulkan kerugian material hingga miliaran dolar.Rabu kemarin, Ida memicu terjadinya di New York, New Jersey, dan beberapa area sekitarnya. Jumlah korban tewas dalam banjir di Pesisir Timur AS itu mencapai setidaknya 46, dengan enam lainnya dinyatakan hilang di New Jersey.Sekali lagi, jajaran pakar global menyalahkan perubahan iklim atas kuatnya intensitas sejumlah badai di seluruh dunia tahun ini.(WIL)