WHO Segera Tetapkan Panduan Obat Covid-19

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) berencana menggelar sebuah pertemuan dalam waktu dekat untuk membuat panduan penggunaan obat Covid-19 jenis pil. Menurut WHO, kemunculan pil semacam ini menawarkan prospek yang "sangat menarik" dalam hal perawatan klinis Covid-19.Inggris menjadi negara pertama yang akan menyetujui penggunaan salah satu pil Covid-19 bulan ini. Janet Diaz, petinggi WHO untuk respons uji klinis, mengestimasi pertemuan seputar panduan obat Covid-19 ini akan berlangsung tiga pekan lagi.Petinggi lainnya di WHO, Dr Mike Ryan, mengatakan bahwa hasil-hasil awal dari obat Covid-19 jenis pil sangat menjanjikan. Namun ia tetap menyarankan adanya kehati-hatian dalam proses pemberian pil semacam itu."Sudah jelas, hadirnya pendekatan lain dalam merawat mereka yang terinfeksi (Covid-19) merupakan prospek yang sangat menarik," tutur Ryan, dilansir dari CGTN, Sabtu, 13 November 2021."Harapan untuk menyelamatkan nyawa melalui pendekatan seperti itu juga sangat menarik," sambungnya.Baca: Para Pakar AS Tegaskan Obat Covid-19 Bukan Pengganti Vaksinasi Pekan kemarin, perusahaan Pfizer mengatakan bahwa obat Covid-19 mereka 89 persen efektif dalam mencegah hospitalisasi dan kematian di kalangan orang dewasa yang mengalami gejala-gejala berat.Di waktu yang sama, pejabat hukum WHO Steven Solomon mengatakan bahwa dialog perjanjian internasional untuk mendorong persiapan menghadapi pandemi sudah mengalami kemajuan berarti, bahkan sebelum digelarnya pertemuan WHO bulan ini."Ada alasan kuat untuk meyakini bahwa mereka (anggota-anggota WHO) dapat mencapai kesimpulan yang sukses," sebut Solomon.Diskusi di level internasional juga sudah mencapai kemajuan berarti terkait penggunaan darurat vaksin Sputnik V buatan Rusia, tutur pejabat WHO Mariangela Simao. Ia mengatakan pemeriksaan lebih lanjut masih dibutuhkan terkait Sputnik V."Prosesnya terus bergerak maju, yang sudah tentu merupakan kabar baik," pungkas Simao.