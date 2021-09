Peringatan 9/11, Joe Biden Minta Masyarakat AS Perlihatkan 'Persatuan'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta semua warga AS untuk memperlihatkan "persatuan" dalam memperingati 20 tahun peristiwa 9/11 yang jatuh pada hari Sabtu ini, 11 September 2021. Menurut Biden, persatuan merupakan "kekuatan terbesar" masyarakat AS dalam menghadapi berbagai tantangan.9/11 merujuk pada serangan terorisme terbesar di AS pada 11 September 2001. Kala itu, dua pesawat menabrak dan menghancurkan gedung World Trade Center (WTC) yang menewaskan 2.753 orang. Pesawat ketiga jatuh di area Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon."Bagi saya, (persatuan) itu merupakan pelajaran sentral dari 11 September. Di saat masyarakat kita berada di titik paling rentan, dalam upaya memperjuangkan jiwa Amerika, persatuan adalah kekuatan terbesar kita," tutur Biden dalam video berdurasi enam menit dari Gedung Putih, dilansir dari laman AFP.Biden mengelaborasi makna dari persatuan yang disampaikannya. Ia menegaskan bahwa persatuan bukan berarti semua masyarakat AS harus sepakat dalam semua hal.Baginya, berbeda pendapat merupakan hal lumrah dalam sebuah negara demokrasi, dan perbedaan semacam itu harus terus dihormati."Persatuan bukan berarti kita harus selalu setuju, tapi kita harus memiliki rasa saling menghormati antar sesama," ungkap Biden.Rencananya pada Sabtu siang waktu AS, Biden dan Ibu Negara Jill Biden akan mengunjungi tiga memorial 9/11. Keduanya akan mengunjungi New York City, tepatnya ke memorial peristiwa hancurnya gedung WTC.Dari New York City, Biden dan Jill akan bertolak menuju gedung Pentagon di Arlington, Virginia.Situs terakhir yang akan dikunjungi adalah Shanksville, Pennsylvania. Para penumpang berhasil mendaratkan paksa pesawat keempat yang diyakini bertolak menuju gedung US Capitol atau Gedung Putih.Baca: 5 Pelaku Serangan 9/11 yang Akan Kembali Disidang di AS