Asosiasi Senjata Api NRA di AS Nyatakan Bangkrut

New York: Asosiasi Senapan Nasional Amerika Serikat (NRA) menyatakan bangkrut. Langkah tersebut dapat membantu NRA menghindari gugatan hukum dari Jaksa Agung New York yang berniat membubarkan grup tersebut.NRA mengajukan perlindungan ke pengadilan di Dallas dengan menyatakan bangkrut pada Jumat, 15 Januari 2021. NRA berencana membentuk kembali organisasi mereka di Texas untuk menghindari "lingkungan regulator korup" di New York."Texas menghargai kontribusi NRA , menghormati para anggota kami yang taat terhadap hukum, dan juga bergabung dengan kami sebagai mitra dalam menegakkan kebebasan konstitusi," ucap Ketua NRA Wayne LaPierre dalam sebuah surat."Kami meminta perlindungan dari jajaran pejabat New York yang secara ilegal menyalahgunakan wewenang mereka terhadap NRA dan para anggotanya," lanjut grup tersebut, dilansir dari laman TRT World pada Sabtu, 16 Januari 2021.Agustus lalu, NRA digugat Jaksa Agung New York Letitia James, yang menuduh LaPierre dan jajaran petinggi NRA telah melakukan mismanajemen. James juga menuduh NRA telah melakukan aktivitas yang melanggar aturan negara bagian terkait organisasi nirlaba.Menurut James, NRA telah mengalihkan jutaan dolar AS untuk mendanai kehidupan mewah, termasuk biaya liburan dan pembelian pesawat jet pribadi."Status finansial yang diklaim NRA akhirnya mencapai status moralnya, yakni bangkrut," tutur James."Kami tidak akan mengizinkan NRA menggunakan (deklarasi bangkrut) ini dan taktik lainnya dalam menghindari tanggung jawab," ungkapnya.Dalam pernyataannya, NRA bertekad tidak akan mengubah operasinya meski menyatakan bangkrut. NRA mengaku akan terus membela hak-hak konstitusi anggotanya di bawah Amandemen Kedua, yang menjamin kebebasan membeli dan memiliki senjata api.Baca: NRA: Pengendalian Senjata Api Tidak akan Hentikan Aksi Teror (WIL)