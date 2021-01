AS Catat Lebih dari 25 Juta Kasus Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Amerika Serikat mencatat lebih dari 25 juta kasus virus korona (covid-19) pada Sabtu kemarin, dengan angka kematian hampir mencapai 417 ribu. Terlewatinya angka 25 juta terjadi beberapa hari usai Presiden Joe Biden menandatangani 10 perintah eksekutif, termasuk mengenai perluasan produksi vaksin, kapasitas tes, dan pembukaan kembali sekolah.Strategi Biden untuk mengakhiri pandemi covid-19 tertuang dalam rencana setebal 198 halaman, yang isinya meliputi tujuh poin utama."Kita tidak tiba-tiba berada dalam kondisi seperti sekarang, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk mengatasinya," tutur Biden, dilansir dari laman NBC News pada Minggu, 24 Januari 2021.Ia mengingatkan bahwa angka kematian akibat covid-19 di AS dapat melampaui 500 ribu hingga 600 ribu, meski program vaksinasi sedang berjalan di seantero negeri. Menurut data terbaru NBC News, jumlah kasus di AS telah mencapai 25.012.572 dengan angka kematian 416.925."Saya tegaskan sekali lagi, kita akan melewati semua ini. Kita akan mengalahkan pandemi ini," tegas Biden.Baca: Biden Perluas Tunjangan Covid-19 bagi Warga AS Dua vaksin covid-19 dari perusahaan Moderna dan Pfizer-BioNTech telah mendapat izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Kedua vaksin sama-sama harus disuntikkan dalam dua dosis per individu dengan jeda waktu beberapa pekan.Namun kedua vaksin belum tersedia secara luas di AS, dan baru dapat diakses kelompok-kelompok rentan. Direktur baru CDC Rochelle Walensky mengatakan, nantinya vaksin covid-19 akan tersedia secara luas di apotek-apotek di seantero AS.Walensky mengatakan, vaksin covid-19 belum akan tersedia secara luas mulai bulan depan, seperti yang sudah dijanjikan mantan presiden Donald Trump. Bulan lalu, mantan Menteri Kesehatan Alex Azar mengatakan bahwa vaksin-vaksin covid-19 dapat tersedia di apotek pada Februari 2021.Kasus pertama covid-19 di AS tercatat sekitar satu tahun lalu, saat seorang pria di Seattle dinyatakan positif pada 21 Januari 2020. Ia dinyatakan positif usai kembali dari kota Wuhan, Tiongkok.(WIL)