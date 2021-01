Biden Perluas Tunjangan Covid-19 bagi Warga AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Presiden Amerika Serikat ( AS Joe Biden memerintahkan perluasan tunjangan pemerintah bagi warga AS. Perintah ini diberikan di tengah pandemi virus korona (covid-19) yang memicu krisis kelaparan terburuk bagi AS di jaman modern.Keputusan ini menjadi salah satu dari perintah eksekutif yang ditandatangani Biden, Jumat, 22 Januari 2021. Hal ini merupakan salah satu tindakan pertama Biden sejak menjabat pada Rabu, 20 Januari 2021. Tujuannya untuk menghidupkan kembali ekonomi terbesar di dunia tersebut."Warga AS tidak bisa menunggu. Dan begitu banyak yang bergantung pada seutas benang. Mereka membutuhkan bantuan, dan kami berkomitmen untuk melakukan segala yang kita bisa untuk memberikan bantuan itu secepat mungkin," tutur Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Brian Deese.Baca: Kebijakan Biden Diprediksi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Suku Bunga AS Inisiatif utama Biden untuk mengubah ekonomi ialah paket ekonomi senilai USD1,9 triliun (setara Rp2,6 kuadriliun) yang disampaikan pekan lalu. Kebijakan itu diikuti dengan proposal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja."Lebih banyak lagi yang dibutuhkan dan itulah mengapa saat kami mengambil tindakan ini. Kami akan terus terlibat dengan kongres rakyat AS untuk melanjutkan rencana penyelamatan AS," imbuh Deese.Perintah tersebut juga menginstruksikan lembaga pemerintah membantu orang lebih cepat mengakses pembayaran stimulus federal serta memungkinkan pekerja meninggalkan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Lembaga pemerintah juga didorong memperluas perlindungan bagi pekerja federal.(OGI)