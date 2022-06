Joe Biden Minta Sekutu G7 untuk Selalu Bersatu Melawan Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Schloss Elmau: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan kepada semua sekutu G7 bahwa "kita harus selalu bersama" dalam melawan Rusia. Pernyataan disampaikan beberapa saat usai dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di kastil Schloss Elmau di Jerman, Minggu, 26 Juni 2022.Saat memulai KTT G7 , Biden dan sejumlah pemimpin lainnya mengumumkan rencana menjatuhkan sanksi terhadap emas dan minyak Rusia."Kita harus selalu bersama, karena (Presiden Rusia Vladimir) Putin sejak awal berharap NATO dan G7 akan terpecah. Tapi kita tidak terpecah, dan hal semacam itu tidak akan pernah terjadi," kata Biden kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz yang merupakan presiden G7 saat ini.Dikutip dari New York Post, pengumuman resmi mengenai sanksi G7 terhadap emas dan minyak Rusia diperkirakan disampaikan pada Selasa mendatang.Baca: KTT G7 Dimulai dengan Pengumuman Sanksi terhadap Emas dan Minyak Rusia AS dan sekutu-sekutu Barat telah menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Rusia atas invasinya di Ukraina sejak 24 Februari. Selain minyak, emas batangan disebut AS sebagai sumber penghasilan utama Rusia dalam mendanai perangnya di Ukraina."Emas, setelah energi, adalah ekspor terbesar kedua bagi Rusia, dan sumber pemasukan signifikan bagi Putin dan Rusia," ucap seorang pejabat senior AS."Kementerian Keuangan AS akan mengambil langkah untuk melarang impor emas (Rusia) ke AS pada Selasa mendatang, yang akan semakin mengisolasi Rusia dari perekonomian global dengan mencegah partisipasinya dalam pasar emas," sambung dia.Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendukung penuh rencana penjatuhan sanksi terhadap emas Rusia. Menurutnya, sanksi ini akan "memukul oligarki Rusia dan juga mesin perang Putin.""Putin menggunakan sumber dayanya yang semakin berkurang dalam perang sia-sia dan bar-bar saat ini. Ia membiayai egonya dengan mengorbankan masyarakat Ukraina dan Rusia," ucap PM Johnson."Kita perlu menghentikan sumber pendanaan terhadap rezim Putin," pungkasnya.