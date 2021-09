Biden Sebut Perang di Afghanistan Seharusnya Diakhiri Sejak Lama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden membela keputusannya menarik semua pasukan AS dari Afghanistan, dan mendeskripsikan evakuasi di bandara Kabul sebagai "kesuksesan luar biasa" terlepas dari kekacauan yang terjadi selama prosesnya berlangsung.Pernyataan disampaikan Biden di Gedung Putih dengan penuh semangat, merefleksikan determinasinya dalam mengakhiri perang terpanjang AS meski ada gelombang kritik terkait momen penarikan pasukan."Saya yakin ini adalah keputusan tepat, keputusan bijak, dan keputusan terbaik bagi Amerika," ucap Biden, dilansir dari laman Los Angeles Times, Selasa, 31 Agustus 2021."Perang (di Afghanistan) ini seharusnya diakhiri sejak lama," lanjut dia.Meski Biden awalnya menjanjikan proses penarikan pasukan secara "aman dan teratur," ia menyebut kekacauan dalam level tertentu tak terhindarkan."Tidak ada proses evakuasi dari akhir sebuah perang tanpa melibatkan elemen kompleksitas, tantangan, dan juga ancaman. Tidak ada," tegasnya.Prajurit terakhir AS, Mayor Jenderal Chris Donahue, telah meninggalkan Afghanistan pada Senin malam menjelang dini hari. Kepergian Donahue dari Afghanistan menandai akhir dari perang AS di negara tersebut yang dimulai di tahun 2001 setelah serangan teroris 9/11.Baca: Ini Dia Prajurit Terakhir AS yang Tinggalkan Afghanistan Taliban , kelompok fundamentalis yang menguasai kembali Afghanistan pada 15 Agustus, merayakan kepergian pasukan AS dengan menembakkan senjata api ke udara di bandara Kabul.Biden mengatakan AS akan tetap berhubungan dengan Afghanistan, namun kali ini murni melalui diplomasi, bukan kekuatan militer.(WIL)