WHO: Individu Usia 60 Tahun ke Atas Sebaiknya Tunda Perjalanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menyarankan individu berusia 60 tahun ke atas yang belum divaksinasi atau pernah terinfeksi Covid-19 untuk menunda perjalanan ke area-area tertentu yang berisiko terjadinya "penularan komunitas."Pernyataan terbaru WHO disampaikan di saat dunia tengah berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap ancaman varian Omicron Jumat pekan kemarin, WHO menyatakan varian Covid-19 B.1.1.529 sebagai "variant of concern" dan melabelinya dengan nama "Omicron." Sejak saat itu, lebih dari 50 negara telah memberlakukan larangan perjalanan, terutama terhadap negara-negara di benua Afrika.Meski mengkritik larangan perjalanan antar negara, WHO menyarankan agar orang lanjut usia untuk sebisa mungkin tinggal di dalam rumah.Baca: WHO Serukan Negara-Negara Tunda Larangan Perjalanan Terkait Omicron "Individu yang belum divaksinasi secara lengkap, tidak memiliki bukti pernah terinfeksi SARS-CoV 2, dan berisiko tinggi mengalami gejala parah atau kematian, termasuk orang berusia 60 tahun ke atas dan memiliki komorbid, disarankan untuk menunda perjalanan ke area-area (yang berisiko terjadinya) penularan komunitas," ujar WHO, dikutip dari Shafaq News, Rabu, 1 Desember 2021.Menurut WHO, individu berusia di bawah 60 tahun pun harus "tetap waspada terhadap tanda-tanda dan gejala Covid-19." Mereka juga diimbau untuk melakukan vaksinasi jika memang belum, dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.Orang yang sudah divaksinasi lengkap pun diminta WHO untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker di ruang publik.Kepada negara-negara dunia, WHO menyarankan agar segala pengambilan kebijakan didasari pada pertimbangan risiko dengan tetap menhormati kehormatan, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental setiap individu dari negara mana pun.