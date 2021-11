Belanda Deteksi 61 Infeksi Covid-19 di Kelompok Turis Asal Afrika Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Amsterdam: Total 61 orang asal Afrika Selatan yang tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda, dinyatakan positif Covid-19. Pengumuman disampaikan Belanda pada Sabtu, 27 November 2021, di saat negara-negara dunia mengkhawatirkan kemunculan varian Covid-19 B.1.1.529 yang pertama kali terdeteksi di Afsel.Jumat kemarin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan B.1.1.529 sebagai "variant of concern" dan melabelinya dengan nama " Omicron ."Dikutip dari The National, para penumpang pesawat asal Afsel itu tiba di Amsterdam dalam dua penerbangan. Mereka semua diisolasi sembari menjalani beragam tes Covid-19, untuk menentukan apakah ada kasus varian Omicron atau tidak.Sementara itu di Jerman, seorang menteri negara bagian Hesse mengatakan adanya dugaan sebuah kasus varian Omicron yang berasal dari seorang pelancong asal Afsel."Tadi malam, beberapa mutasi mirip Omicron ditemukan di seorang individu yang kembali dari Afrika Selatan," tulis Kai Klose di Twitter.Ia menyebut saat ini pihaknya telah menjalani serangkaian tes, termasuk genone sequencing, untuk memastikan ada tidaknya varian Omicron di tubuh individu tersebut.Negara-negara dunia beramai-ramai memberlakukan larangan perjalanan dari dan menuju Afsel usai pengumuman WHO. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan larangan perjalanan yang diterapkannya ke 8 negara akan mulai berlaku Senin depan.Gedung Putih mengonfirmasi bahwa larangan perjalanan ini berlaku untuk penerbangan dari dan menuju 8 negara yang dimaksud.Terdapat pengecualian bagi warga AS atau individu berstatus permanent resident yang pulang dari 8 negara tersebut. Namun kelompok ini juga harus dinyatakan negatif Covid-19 sebelum menginjakkan kaki di Negeri Paman Sam.Baca: Antisipasi Varian Omicron, AS Larang Penerbangan dari 8 Negara Selain AS, larangan perjalanan juga diumumkan oleh Kanada, Rusia, Australia, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain di jazirah Arab dan benua Eropa. Afrika Selatan menjadi sasaran utama larangan perjalanan karena merupakan tempat pertama kali munculnya varian Omicron.