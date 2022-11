Happy Birthday! Presiden AS Joe Biden Injak Usia 80 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menginjak usia 80 tahun pada Minggu, 20 November 2022. Biden kini menjadi satu-satunya tokoh AS yang masih aktif sebagai presiden di umur 80 tahun.Biden merayakan ulang tahunnya di Washington dengan mengikuti acara sarapan-makan siang (brunch) yang digelar Ibu Negara Jill Biden, menurut keterangan juru bicara Gedung Putih Karien Jean-Pierre.Jill Biden mengunggah foto presiden sedang meniup lilin ulang tahun di atas sebuah kue kelapa dengan deretan balon sebagai latar belakang ruangan."Sebuah perayaan ulang tahun yang sempurna dan dipenuhi cinta -- dan juga kue kelapa kesukaan Joe!" tulis Jill Biden , dikutip dari laman Arutz Sheva, Senin, 21 November 2022.Jajaran anggota keluarga Biden sudah ada di Washington setelah Sabtu kemarin menghadiri pesta pernikahan cucu presiden di Gedung Putih, menurut laporan kantor berita CNN.Perayaan ulang tahun ke-80 Biden berlangsung di saat sang presiden tengah mempertimbangkan pencalonan dirinya kembali dalam pemilihan umum AS 2024. Belum lama ini, Biden mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dirinya hendak maju lagi, namun belum membuat "keputusan kuat.""Begini, niat saya sejak awal adalah maju lagi. Tapi itu baru niat. Apakah sudah keputusan tegas mengenai hal ini? Nah, itu masih harus dilihat lagi ke depan," katanya.Dalam konferensi pers setelah pemilu paruh waktu AS awal bulan ini, Biden menjelaskan bahwa dirinya tetap "berniat" mencalonkan diri kembali pada 2024. Tetapi Biden mencatat bahwa dirinya tidak "terburu-buru" dalam mengeluarkan pengumuman.Joe Biden memiliki momentum politik menjelang potensi tawaran pemilihan kembali. Ia mampu mempertahankan mayoritas Partai Demokrat di Senat dan menggagalkan "gelombang merah" Partai Republik dalam pemilu paruh waktu.Ada juga dukungan politik suam-suam kuku yang diterima pendahulunya yang sedikit lebih muda, Donald Trump, ketika dia mengumumkan keputusannya baru-baru ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024.Pekan lalu, mantan Presiden Donald Trump, yang saat ini berusia 76 tahun, secara resmi mengumumkan bahwa dirinya akan mencalonkan diri lagi di pemilu AS 2024.Baca: Donald Trump Resmi Nyapres untuk Pemilu AS 2024 Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id