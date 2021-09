George Bush Ingatkan Ancaman Teroris Domestik di Peringatan 9/11

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Pennsylvania: Mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush mengingatkan ancaman teroris domestik di peringatan 20 tahun peristiwa 9/11 pada Sabtu, 11 September 2021. Bush adalah presiden AS saat 9/11 terjadi.9/11 merujuk pada serangan terorisme terbesar di AS pada 11 September 2001. Kala itu, dua pesawat menabrak dan menghancurkan gedung World Trade Center (WTC) yang menewaskan 2.753 orang. Pesawat ketiga jatuh di area Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon."Kita semua telah melihat bertambahnya bukti-bukti bahwa bahaya terhadap negara kita tidak hanya datang dari lintas perbatasan, tapi di dalam negeri," kata Bush, berbicara di situs memorial 9/11 di Shanksville, Pennsylvania."Ada sedikit kesamaan budaya antara ekstremis luar negeri dan ekstremis dalam negeri. Mereka adalah anak-anak dengan semangat yang buruk, dan merupakan tugas kita untuk menghadapi mereka," sambungnya, dilansir dari laman India Today, Minggu, 12 September 2021.AS mengalami lonjakan terorisme domestik dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari kelompok supremasi kulit putih. Salah satu peristiwa terbaru adalah serangan terhadap Gedung Capitol yang dilakukan para pengikut mantan presiden Donald Trump.Kala itu, para penyerang ingin menghentikan anggota Kongres AS yang hendak mensertifikasi hasil pemilu 2020.Sebelumnya pada Jumat kemarin, Presiden AS Joe Biden meminta semua warga AS untuk memperlihatkan "persatuan" dalam peringatan 9/11. Menurut Biden, persatuan merupakan "kekuatan terbesar" masyarakat AS dalam menghadapi berbagai tantangan."Bagi saya, (persatuan) itu merupakan pelajaran sentral dari 11 September. Di saat masyarakat kita berada di titik paling rentan, dalam upaya memperjuangkan jiwa Amerika, persatuan adalah kekuatan terbesar kita," tutur Biden.Baca: Peringatan 9/11, Joe Biden Minta Masyarakat AS Perlihatkan 'Persatuan'