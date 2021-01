Direktur VOA Dipecat Joe Biden Usai Bebastugaskan Jurnalis Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bergerak cepat untuk memecat sejumlah pejabat senior yang ditunjuk oleh mantan Presiden Donald Trump dari Voice of America . Pemecatan juga dilakukan di badan yang mengawasi semua penyiaran internasional yang didanai AS.Tindakan tersebut mengatasi kekhawatiran bahwa Badan Media Global AS (USAGM) diubah menjadi saluran propaganda pro-Trump. Badan pada Kamis mengumumkan bahwa direktur VOA dan wakilnya telah dicopot dari jabatan mereka dan bahwa kepala Kantor Penyiaran Kuba telah mengundurkan diri.Baca: Cecar Menlu AS, Jurnalis Asal Indonesia Tak Lagi Ditugaskan di Gedung Putih Langkah itu dilakukan hanya sehari setelah Presiden Joe Biden dilantik dan menuntut pengunduran diri CEO USAGM yang dipilih Trump, Michael Pack. Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Direktur VOA Robert Reilly telah dipecat setelah hanya beberapa minggu menjabat pekerjaan itu.Dia telah dikritik dengan keras minggu lalu karena memindahkan koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara. Jurnalis asal Indonesia itu sebelumnya mencecar mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah acara.“Reilly dan wakilnya, Elizabeth Robbins, dikawal dari markas VOA oleh penjaga keamanan,” menurut pihak yang mengetahui peristiwa itu.Para pejabat menurut Associated Press, Jumat 22 Januari 2021, tidak berwenang untuk membahas masalah personel dan berbicara dengan syarat anonim. Selain itu, Jeffrey Shapiro, yang baru-baru ini ditunjuk untuk menjalankan penyiaran di Kuba yang berfokus pada radio dan televisi, Marti, mengundurkan diri atas permintaan pemerintahan baru.Pack, yang menunjuk ketiga orang yang diberhentikan pada Kamis, mengundurkan diri hanya beberapa jam setelah Biden dilantik. Segera setelah pengunduran dirinya, Gedung Putih kemudian mengumumkan bahwa seorang jurnalis veteran VOA, Kelu Chao, akan memimpin USAGM untuk sementara.Pack membuat kehebohan ketika dia mengambil alih agensi tahun lalu dan memecat dewan dari semua outlet di bawah kendalinya bersama dengan kepemimpinan jaringan siaran individu. Tindakan tersebut dikritik karena mengancam independensi editorial yang berharga dari para penyiar.Tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Pack, pembuat film konservatif dan mantan rekan ahli strategi politik Trump, Steve Bannon, bermaksud untuk mengubah outlet media AS yang terhormat menjadi mesin propaganda pro-Trump. Tindakan selanjutnya tidak banyak meredakan kekhawatiran tersebut.Memang, pada Selasa dia menunjuk anggota konservatif baru untuk dewan Radio Free Asia, Radio Free Europe / Radio Liberty dan Middle East Broadcasting Networks.Biden diharapkan membuat perubahan besar pada struktur dan manajemen agensi, dan kepergian lebih awal Pack menandakan bahwa perubahan itu akan datang lebih cepat daripada nanti. Meskipun banyak pejabat yang ditunjuk presiden sebelumnya mengundurkan diri ketika pemerintah baru, Pack tidak diharuskan untuk melakukannya. Jabatan tiga tahunnya ditunjuk oleh Kongres dan tidak dibatasi oleh lamanya pemerintahan tertentu.VOA didirikan selama Perang Dunia II dan piagam kongresnya mengharuskan VOA untuk menyajikan berita dan informasi independen kepada khalayak internasional.