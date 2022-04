2 Menteri AS Diam-Diam Datang ke Ukraina, Umumkan Tambahan Bantuan Militer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) mengumumkan tambahan bantuan militer terbaru ke Ukraina. Pengumuman ini disampaikan usai berlangsungnya kunjungan diam-diam Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke Ukraina ke Ukarina pada Minggu, 24 April.Di Kiev, Blinken dan Austin bertemu langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Dalam kunjungan kedua pejabat tinggi ini, AS mengumumkan tambahan bantuan miiter sebesar lebih dari USD300 juta untuk Ukraina.Selain tambahan bantuan militer, kedua menteri juga mengumumkan rencana Presiden AS Joe Biden dalam mencalonkan Bridget Brink sebagai duta besar untuk Ukraina. Selain itu, para diplomat AS juga dijadwalkan kembali bertugas di Ukraina pekan ini.Baca: Partai Republik Minta Blinken Buka Kembali Kedubes AS di Kiev Negeri Paman Sam akan menyediakan total USD713 juta untuk pembiayaan militer asing bagi Ukraina dan 15 negara sekutu dan mitra. "Sebanyak USD322 juta akan diberikan ke Ukraina," kata kedua menteri, dilansir dari New York Post, Senin, 25 April 2022.Sisa uang tunai akan dibagi antara anggota NATO dan negara-negara lain yang telah menyediakan pasokan militer ke Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi dua bulan lalu. Tidak seperti bantuan militer sebelumnya untuk Ukraina, uang tunai memungkinkan negara-negara untuk membeli persediaan yang mungkin mereka butuhkan."Bantuan terakhir ke Ukraina membuat jumlah total bantuan militer AS ke negara yang terkepung tersebut menjadi USD3,7 miliar sejak invasi dimulai," tutur kedua menteri.Kamis lalu, Biden menjanjikan paket bantuan militer baru ke Ukraina. Bantuan itu mencakup artileri berat dan drone.Sementara itu, Kongres AS telah menyetujui USD6,5 miliar untuk bantuan militer bulan lalu, yang diberikan kepada Ukraina dan sekutu dalam menanggapi invasi Rusia.Pertemuan di Kiev pada hari Minggu kemarin diselimuti kerahasiaan. Wartawan yang bepergian dengan Austin dan Blinken ke Polandia tidak diizinkan menemani keduanya melintasi perbatasan ke Ukraina. Mereka bahkan dilarang melaporkan perjalanan tersebut sampai selesai.Blinken berencana kembali ke Washington dari Polandia, sementara Austin akan menuju Ramstein, Jerman, untuk pertemuan jajaran menhan NATO dan negara-negara donor lainnya. Pertemuan tersebut akan berlangsung Selasa depan.