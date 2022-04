Partai Republik Minta Blinken Buka Kembali Kedubes AS di Kiev

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Dua senator Partai Republik meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken untuk membuka kembali Kedutaan Besar AS di Kiev, Ukraina. Gedung kedubes dinilai sudah aman untuk dibuka kembali karena Rusia mengalihkan fokus operasi militernya di Ukraina bagian timur, jauh dari ibu kota.Senator Jerry Moran dari Kansas dan Steve Daines asal Montana telah menulis sebuah surat untuk Blinken pada Rabu, 20 April 2022. Dalam surat tersebut, keduanya meminta Blinken "membuka penuh" kedubes AS di Kiev."Langkah semacam itu dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra demokratis dan secara simbolis menekankan komitmen Amerika di wilayah Ukraina ," ungkap kedua senator melalui sebuah surat, dikutip dari The Hill.Menurut Moran dan Daines, kedubes di Kiev bisa dibuka lagi karena Rusia telah menarik pasukannya dari area-area sekitar Kiev. Keduanya juga menyebut bahwa Ukraina dapat dikatakan telah berhasil melindungi ibu kotanya."Ukraina menghadapi tantangan militer, ekonomi dan kemanusiaan karena perang ini. Pulihnya kehadiran diplomatik Amerika di Kiev akan meningkatkan kerja sama dengan mitra demokratik kita," sebut kedua senator.Pertengahan Februari lalu, Blinken mengumumkan bahwa AS "merelokasi sementara" kegiatan operasional kedubes di Ukraina dari Kiev ke Lviv. Pengumuman disampaikan sebelum Rusia menginvasi Ukraina.Di hari terjadinya invasi pada 24 Februari, operasional kedubes AS di Ukraina dihentikan sepenuhnya. Juru bicara Kemenlu AS kemudian mengatakan bahwa tim inti kedubes AS yang sebelumnya berada di Lviv kini bekerja dari Polandia untuk sementara waktu.Baca: Kedubes AS Bantah Rusia Terkait Dugaan Operasi Lab Biologis di Ukraina