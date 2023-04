Rahasia Bakhmut dan Tentara Wagner Terungkap dalam Bocoran Dokumen Pentagon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kumpulan dokumen rahasia Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang diekspos di media sosial telah memberi petunjuk baru tentang kondisi perang Rusia di Ukraina. Dokumen-dokumen itu menunjukkan seberapa dalam AS telah menembus dinas militer dan intelijen Rusia, dan mengungkapkan bahwa Washington telah memata-matai musuh dan juga beberapa sekutu terdekat.Dokumen yang bocor memberikan penilaian suram tentang kekuatan mesin perang Moskow di Ukraina. Tetapi materi tersebut juga menunjukkan bahwa militer Ukraina pun mengalami kesulitan.Mengutip dari laman New York Times, Sabtu, 8 April 2023, laporan intelijen menunjukkan bahwa AS kelihatannya telah dan sedang memata-matai pemimpin militer serta politik Ukraina serta beberapa sekutu penting lain, termasuk Israel dan Korea Selatan.Kemunculan dokumen yang bocor telah memperumit hubungan AS dengan negara-negara sekutu, menimbulkan keraguan tentang kemampuan Washington dalam menjaga rahasianya.Seorang pejabat senior AS menyebut kebocoran itu sebagai "pelanggaran intelijen besar-besaran." Biro Investigasi Federal (FBI) telah memulai penyelidikan pada Jumat lalu, dan akan mencoba bergerak cepat untuk melacak sumber kebocoran.Tentara Ukraina hampir kalah dalam pertempuran kunci di kota Bakhmut. Satu-satunya rute pasokan tersisa untuk tentara Ukraina di Bakhmut terus digempur serangan Rusia . Seorang jenderal mengatakan bahwa rute tersebut merupakan "tabung pernapasan terakhir" bagi prajurit Ukraina di Bakhmut.Penilaian mengerikan tentang pertempuran di Bakhmut, salah satu yang terlama dan paling mematikan dari perang Rusia di Ukraina, muncul dalam kumpulan dokumen rahasia Pentagon yang tampaknya merinci rahasia keamanan nasional AS.Tapi penilaian tersebut hanya menangkap satu momen, dari akhir Februari lalu, dalam peperangan yang telah berlangsung selama 10 bulan di Bakhmut. Sebagian besar kota tersebut kini sudah hancur akibat baku tembak antara pasukan Ukraina dan Rusia.Tentara Ukraina telah melawan gelombang serangan tentara bayaran Wagner dan juga personel pasukan elite Rusia. Mereka juga terus digempur pengeboman artileri pada hampir setiap harinya.Namun, dokumen yang bocor berfokus pada 'teater' terkait pertempuran Bakhmut, termasuk dua manuver mengapit oleh Angkatan Darat Rusia melalui ladang dan desa di barat laut dan barat daya kota tersebut, yang bertujuan mengepung pasukan Ukraina dengan memotong jalan pasokan.Disebut dalam dokumen mengenai pertimbangan internal militer Ukraina tentang cara menanggapi langkah Rusia, dengan komandan jenderal memutuskan untuk mengerahkan unit elite dari badan intelijen militer untuk memukul mundur Moskow.Dokumen-dokumen tersebut, tersusun dari akhir Februari hingga awal Maret, menguraikan kekurangan kritis yang dihadapi militer Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan bahwa AS juga tampaknya memata-matai para pemimpin militer dan politik Ukraina, cerminan dari perjuangan Washington untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang strategi pertempuran Ukraina.Selain soal Bakhmut, bocoran dokumen Pentagon menggambarkan militer Rusia yang kehabisan tenaga, kekurangan orang dan peralatan, serta menghadapi kebuntuan. Tapi satu kelompok pejuang Rusia berdiri sebagai pengecualian: tentara bayaran Wagner.Wagner Group - yang dikenal karena keahliannya di medan perang - tetap menjadi kekuatan besar. Pengaruh Wagner tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di seluruh dunia, menurut bocoran dokumen tersebut. Wagner, kata dokumen itu, secara aktif bekerja untuk menggagalkan kepentingan AS di Afrika dan bahkan menjelajah hingga ke Haiti.Para pejabat AS mengakui bahwa dokumen-dokumen itu tampaknya merupakan ringkasan intelijen dan operasional sah yang disusun Staf Gabungan Pentagon, menggunakan laporan dari komunitas intelijen pemerintah, tetapi setidaknya satu telah dimodifikasi dari aslinya di beberapa momen kemudian.Menurut sebuah dokumen rahasia, utusan dari Wagner diam-diam bertemu dengan "kontak Turki" di bulan Februari, menyelinap ke wilayah NATO untuk mencari senjata dan perlengkapan untuk pertempurannya di Ukraina.Apakah senjata benar-benar berpindah tangan, dan apakah otoritas Turki mengetahui upaya tersebut, belum diketahui. Pejabat dari pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak segera mengomentari pengungkapan tersebut.Tapi keberanian penjangkauan Wagner, yang bahkan dilakukan ketika NATO secara keseluruhan sangat terlibat dalam mendukung Ukraina dengan senjata dan peralatan, menggarisbawahi sifat koboi dari tentara bayaran tersebut. Ini juga menunjukkan otonominya yang nyata dari pembentukan militer Rusia, berkat jaringan pasokan yang meluas jauh ke luar wilayah Negeri Beruang Merah.Dokumen yang membahas pertemuan di Turki menunjukkan bahwa negara Mali di Afrika Barat, tempat Wagner mendirikan pos terdepan yang signifikan, dapat berfungsi sebagai wakil dan memperoleh senjata dari Turki atas nama Wagner.Baca juga: Bocoran Dokumen Ungkap Kedalaman Spionase AS Terkait Perang Rusia-Ukraina